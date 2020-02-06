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Гейлі Болдвін приміряла літні образи у фотосесії для Elle USA: сонячні фото

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Гейлі Болдвін для Elle USA / Фото: Зої Гросман, Elle USA

Американська модель та дружина Джастіна Бібера стала зіркою нового випуску глянцю Elle USA. Знаменитість позувала для березневого номера та продемонструвала розкішні стрункі форми в трендових бікіні.

Автором сонячних та яскравих фотосесії для Elle USA стала талановита Зої Гросман. Додамо, що фотографиня нещодавно знімала для видання Vogue Hong Kong Беллу Хадід

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Для таких фотоісторії моделей зазвичай одягають у речі найкращих брендів світу. Цього разу – це не стало виключенням. Для зйомки 23-річна Гейлі одягнула речі марок Hermès, Prada, Celine, Gucci, Emporio Armani, а також прикраси Bulgari та Cartier. Яскраві жовті боді для плавання, стильні окуляри, роздільні бікіні та легкі літні речі чудово пасували пейзажам, на фоні яких знімалась Гейлі – морське узбережжя з пальмами та призахідним сонцем.


Гейлі Болдвін для Elle USA / Фото: Зої Гросман, Elle USA

У своєму інстаграмі Болдвін зізналась, що інтерв’ю, яке вона дала для видання, видалось напрочуд легким, оскільки журналісти часто не хочуть дізнатись про модель як про особистість, питаючи лише про кар’єру та сімейне життя з Джастіном.

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Гейлі Болдвін Мода Стиль і мода
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