Гігантська ящірка, кролик і собака: Анджеліна Джолі показала розкішний особняк та його мешканців

544 Читать новость на русском
Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Малефісента 2"
Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Малефісента 2" / Getty Imagies

Знаменита голлівудська акторка Анджеліна Джолі показала свій великий особняк, у якому вона живе разом з дітьми. У мережі з’явилося відео з особняком зірки, який розташований в одному з найбільш престижних та найдорожчих районів Лос-Анджелеса.

Прихильники знаменитості отримали унікальну можливість побачити у яких володіннях проживає їхня улюблениця. Будинок Джолі придбала ще у 2017 році, а вперше його побачити усі змогли завдяки відеоролику кіностудії Disney.

Читайте також: Анджеліна Джолі повністю роздягнулася для глянцю: гаряче фото

Заради рекламної компанії фільму "Чаклунка: Повелителька темряви" 44-річна Анджеліна Джолі зробила виключення і показала свій розкішний особняк. Відео зафільмувало, як Джолі та її діти збираються на прем’єру другої частини стрічки "Малефісента 2".

Особняк Анджеліни Джолі
Особняк Анджеліни Джолі

На першому поверсі розташовується велика світла кухня і вітальня. На другому поверсі спальна кімната і розкішна ванна. Як можна помітити, особняк складається з декількох поверхів. В кадр потрапили домашні улюбленці Джолі: кролик, собака та величезна ящірка.

Спальня Анджеліни Джолі
Спальня Анджеліни Джолі

Кадри також зафіксували сад, у якому любить проводити свій час знаменита акторка. Раніше в одному зі своїх інтерв’ю Джолі розповідала, що її діти дуже люблять тварин, тож вони не могли їх не завести. Однак це ще не всі чотирилапі мешканці будинку. Наскільки відомо, сама Джолі теж любить тварин. Заради них актриса готова терпіти будь-які незручності, які приносить така кількість тварин в будинку.

Особняк Анджеліни Джолі знятий студією Disney: дивіться онлайн

В особняку зірка проводить лише декілька місяців в році. Увесь інший час акторка в роз’їздах. Під час зйомок фільму "Чаклунка: Повелителька темряви" вона довгий період проживала з дітьми у Лондоні. Там вона орендувала простору віллу. Діти акторки навчаються вдома за індивідуальною системою, тож можуть супроводжувати маму будь-коли. Що цікаво, знаменитість завжди бере своїх дітей у благодійні поїздки в країни третього світу.

Що ж стосується підготовки до прем'єри фільму, то вона була дуже довгою. До такої події стилісти та візажисти готували не лише кінозірку, але і її 5 дітей: Пакс, Захару, Шайло, Нокс, а також Вів’єн Джолі-Пітт. Однак результат виявився приголомшливим. Сім'я знаменитості прикувала до себе всю увагу фотографів. Відомо, що Джолі володіє двома об'єктами нерухомості в Лос-Анджелесі та маєтком в Італії.


Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Чаклунка: Повелителька темряви" 

blog_ava
15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
сьогодні
24865
Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Зіркова нерухомість Кіно Анджеліна Джолі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
сьогодні 15:04 15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
Олена Левчук 24864
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
сьогодні 09:03 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
217
Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
3 жовтня 16:49 Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
Квітослава Туз 2115
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2 жовтня 17:34 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
Марта Вересюк 3991
Як Андрій Данилко став Вєркою Сердючкою: маловідомі факти про успіх артиста
2 жовтня 12:34 Як Андрій Данилко став Вєркою Сердючкою: маловідомі факти про успіх артиста
Юлія Михайлова 3364
Новини
Більше новин
Залиште відгук