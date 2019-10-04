Гігантська ящірка, кролик і собака: Анджеліна Джолі показала розкішний особняк та його мешканців

Знаменита голлівудська акторка Анджеліна Джолі показала свій великий особняк, у якому вона живе разом з дітьми. У мережі з’явилося відео з особняком зірки, який розташований в одному з найбільш престижних та найдорожчих районів Лос-Анджелеса.

Прихильники знаменитості отримали унікальну можливість побачити у яких володіннях проживає їхня улюблениця. Будинок Джолі придбала ще у 2017 році, а вперше його побачити усі змогли завдяки відеоролику кіностудії Disney.

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Заради рекламної компанії фільму "Чаклунка: Повелителька темряви" 44-річна Анджеліна Джолі зробила виключення і показала свій розкішний особняк. Відео зафільмувало, як Джолі та її діти збираються на прем’єру другої частини стрічки "Малефісента 2".



Особняк Анджеліни Джолі

На першому поверсі розташовується велика світла кухня і вітальня. На другому поверсі спальна кімната і розкішна ванна. Як можна помітити, особняк складається з декількох поверхів. В кадр потрапили домашні улюбленці Джолі: кролик, собака та величезна ящірка.



Спальня Анджеліни Джолі

Кадри також зафіксували сад, у якому любить проводити свій час знаменита акторка. Раніше в одному зі своїх інтерв’ю Джолі розповідала, що її діти дуже люблять тварин, тож вони не могли їх не завести. Однак це ще не всі чотирилапі мешканці будинку. Наскільки відомо, сама Джолі теж любить тварин. Заради них актриса готова терпіти будь-які незручності, які приносить така кількість тварин в будинку.

Особняк Анджеліни Джолі знятий студією Disney: дивіться онлайн

В особняку зірка проводить лише декілька місяців в році. Увесь інший час акторка в роз’їздах. Під час зйомок фільму "Чаклунка: Повелителька темряви" вона довгий період проживала з дітьми у Лондоні. Там вона орендувала простору віллу. Діти акторки навчаються вдома за індивідуальною системою, тож можуть супроводжувати маму будь-коли. Що цікаво, знаменитість завжди бере своїх дітей у благодійні поїздки в країни третього світу.

Що ж стосується підготовки до прем'єри фільму, то вона була дуже довгою. До такої події стилісти та візажисти готували не лише кінозірку, але і її 5 дітей: Пакс, Захару, Шайло, Нокс, а також Вів’єн Джолі-Пітт. Однак результат виявився приголомшливим. Сім'я знаменитості прикувала до себе всю увагу фотографів. Відомо, що Джолі володіє двома об'єктами нерухомості в Лос-Анджелесі та маєтком в Італії.



Анджеліна Джолі на прем'єрі фільму "Чаклунка: Повелителька темряви"