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Гіларі Дафф звинувачують у секс-торгівлі дітьми: деталі скандалу

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Гіларі Дафф звинували у секс-торгівлі дітьми
Гіларі Дафф звинували у секс-торгівлі дітьми / Instagram / @hilaryduff

Знаменита американська акторка та співачка Гіларі Дафф опинилася в центрі скандалу. Після того, як вона опублікувала знімок свого сина в мережі, то зазнала осуду від користувачів. Що стало причиною звинувачень – читайте у матеріалі 24 каналу.

Гіларі Дафф, яка виховує двох дітей, потрапила у центр скандалу після того, як опублікувала знімок свого сина. Користувачі мережі обурені та звинувачують знаменитість у секс-торгівлі дітьми. Вона вирішила відреагувати на подібні повідомлення та зазначила, що вони є огидними. Відповідний допис опублікувала на особистій сторінці в твіттері

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Чому Гіларі Дафф звинувачують у секс-торгівлі дітьми?

На сторінках видання The Blast йдеться про те, що зіркову матусю розкритикували після того, як вона поширила на своїй інстаграм-сторінці фотографію, на якій був зображений її оголений 8-річний син Лука. Він лежав на ліжку серед світлин. 

Після того, як в сторону 32-річної акторки почали надходити звинувачення, вона видалила скандальний кадр. Однак користувачі мережі зазначали, що це не просто сімейний знімок, і почали звинувачувати знаменитість у секс-торгівлі дітьми. Мовляв, вона продає відверті світлини свого сина педофілам.

Реакція Гіларі Дафф

Дафф не змовчала і відповіла усім, хто писав подібні коментарі. Вона назвала такі чутки огидними.

Зараз всім нудно, розумію. Але насправді – це огидно. Тому, хто придумав і кинув у Всесвіт це сміття, варто відпочити від свого телефону або знайти собі якесь хобі,
– написала в публікації Дафф. 

Що відомо про дітей Гіларі Дафф?

У 2007 році Гіларі Дафф почала зустрічатися із хокеїстом Майком Камрі. Через три роки пара одружилася, а в 2012 році у них народився син Лука. Проте після чотирьох років подружнього життя Гіларі подала на розлучення. У 2018 році Дафф народила доньку Бенкс Вайолет Беір від свого громадянського чоловіка Метью Коми. Відомо, що закохані заручилися рік тому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Скандал Зіркові батьки Кіно
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