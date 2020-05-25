Гіларі Дафф звинувачують у секс-торгівлі дітьми: деталі скандалу

Знаменита американська акторка та співачка Гіларі Дафф опинилася в центрі скандалу. Після того, як вона опублікувала знімок свого сина в мережі, то зазнала осуду від користувачів. Що стало причиною звинувачень – читайте у матеріалі 24 каналу.

Гіларі Дафф, яка виховує двох дітей, потрапила у центр скандалу після того, як опублікувала знімок свого сина. Користувачі мережі обурені та звинувачують знаменитість у секс-торгівлі дітьми. Вона вирішила відреагувати на подібні повідомлення та зазначила, що вони є огидними. Відповідний допис опублікувала на особистій сторінці в твіттері.

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Чому Гіларі Дафф звинувачують у секс-торгівлі дітьми?

На сторінках видання The Blast йдеться про те, що зіркову матусю розкритикували після того, як вона поширила на своїй інстаграм-сторінці фотографію, на якій був зображений її оголений 8-річний син Лука. Він лежав на ліжку серед світлин.

Після того, як в сторону 32-річної акторки почали надходити звинувачення, вона видалила скандальний кадр. Однак користувачі мережі зазначали, що це не просто сімейний знімок, і почали звинувачувати знаменитість у секс-торгівлі дітьми. Мовляв, вона продає відверті світлини свого сина педофілам.

Реакція Гіларі Дафф

Дафф не змовчала і відповіла усім, хто писав подібні коментарі. Вона назвала такі чутки огидними.

Зараз всім нудно, розумію. Але насправді – це огидно. Тому, хто придумав і кинув у Всесвіт це сміття, варто відпочити від свого телефону або знайти собі якесь хобі,

– написала в публікації Дафф.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting..... whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby — Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020

Що відомо про дітей Гіларі Дафф?

У 2007 році Гіларі Дафф почала зустрічатися із хокеїстом Майком Камрі. Через три роки пара одружилася, а в 2012 році у них народився син Лука. Проте після чотирьох років подружнього життя Гіларі подала на розлучення. У 2018 році Дафф народила доньку Бенкс Вайолет Беір від свого громадянського чоловіка Метью Коми. Відомо, що закохані заручилися рік тому.