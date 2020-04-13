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Гіларі Дафф кардинально змінила імідж: як тепер виглядає артистка

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Гіларі Дафф змінила імідж / Instagram / @hilaryduff

Американська співачка та акторка Гіларі Дафф наважилась на кардинальні зміни іміджу. Вона перефарбувала волосся у синій колір та зробила нову стрижку.

Підготовка до великих релігійних свят часто надихає людей на особливі експерименти з іміджем. Так, у переддень Великодня Гіларі Дафф наважилась пофарбувати волосся у синій колір. 

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Свій оновлений імідж 32-річна Гіларі показала у мережі, чим шокувала чи не всіх прихильників. Співачка ще й укоротила довжину волосся та позбулась звичних кучерів. 

Багато підписників блогу подумали, що це запізнілий жарт на 1 квітня. Однак вже в інстаграм-сторіс Гіларі Дафф підтвердила, що таки змінилась до невпізнання. "Так!" – зазначила вона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

Однак поки схвильовані прихильники ще не засипають сторінку артистки повідомленнями, вона поквапилась пояснити, що це тимчасовий колір волосся. Гіларі Дафф користувалась фарбою, яка змиється за кілька разів. Тому вже невдовзі фанати побачать артистку у звичному образі білявки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

Хто така Гіларі Дафф?Це знаменита американська співачка та акторка, яка була на піку популярності у 2000-их роках. Гіларі Дафф зіграла у фільмах "Історія Попелюшки", "Агент Коді Бенкс", "Матеріальні дівчата", "Гуртом дешевше", "Кадет Келлі", "Ідеальний чоловік", "Краса та портфель" та ін.

Щодо особистого життя, то зірка була заміжня з хокеїстом Майком Комрі. З ним Гіларі виховувала сина Луку. Однак у 2016 році пара вирішила розлучитись. Вже за рік Гіларі Дафф відновила стосунки з музикантом Метью Комою. Закохані пішли до вівтаря після народження доньки. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини США LifeStyle Краса
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