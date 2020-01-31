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Гіларі Дафф: Народження другої дитини змусило мене відчути провину

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Гіларі Дафф / Instagram / @hilaryduff

Відома американська співачка та акторка Гіларі Дафф виховує двох дітей. Днями зіркова матуся зізналася, що перед народженням другої дитини відчувала себе винною.

32-річна акторка Гіларі Дафф в жовтні 2018 року народила доньку Бенкс. У зірки є ще старший син Лука, який з сумом питав маму для чого їй друга дитина. Подробицями Гіларі поділилася в інтерв'ю для видання Pure Wow.

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Я відчувала величезну вину перед тим, як народила доньку Бенкс. Протягом тривалого часу ми з Лукою були вдвох. Коли я була вагітна, він одного разу запитав: "Для чого? Для чого, мамо? Чому ти це робиш? Все ж було добре." І це було дуже сумно чути. Я сказала йому: "А як я можу зараз щось змінити? Вже пізно". Це був дуже сильний момент. Вагітні такі речі сприймають дуже близько до серця.
Лука зайшов до мене після пологів. Я тримала дочку на руках, а на обличчі сина був шок. І він сказав: "Це моя сестра!" Найприємніше – бачити їх разом. Між братом та сестрою відбувається якась хімія. Лука зрозумів, що він є її захисником,
– розповідає зіркова матуся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

Що відомо про особисте життя Гіларі Дафф?Гіларі Дафф – популярна американська акторка та співачка. Особисте життя зірки доволі складне. В неї було декілька романів, які завершувалися трагічно. Одного разу співачку переслідував прихильник, який називав себе Максимом Маяковським. Він навіть погрожував знаменитості вбивством. Гіларі заявила на нього в поліцію, в результаті чого злочинця засудили на 5 років. В 2007 році Дафф почала зустрічатися з хокеїстом Майком Комрі. Влітку 2010 року вони одружилися, а через два роки в подружжя народився син Лука. Проте разом пара прожила недовго. Після чотирьох років шлюбу Гіларі подала на розлучення. В 2018 році зірка народила доньку Бенкс Вайолет Беір від громадянського чоловіка Меттью Коми. З ним Дафф заручилася в травні минулого року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові мами
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