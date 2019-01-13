Гіларі Дафф показала, як підросла її 2-місячна дочка: зворушливі фото

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Гіларі Дафф
Гіларі Дафф / www.gettyimages.com

31-річна американська співачка та акторка Гіларі Дафф, яка народила другу дитину 25 жовтня, не соромиться публікувати світлини своєї донечки і розповідати про неї шанувальникам у соціальних мережах.

Нові фото Гіларі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка народила дівчинку, яку назвала Бенкс Вайолет Беір, від чоловіка Меттью Коми. Маленька Бенкс стала першою спільною дитиною подружжя. У 2012 році Дафф стала вперше мамою. Її первістком став хлопчик Лука Круз від екс-коханого Майка Комрі.

На чорно-білому знімку зіркова мама позує з дітьми на вулиці та ніжно обіймає своїх малюків.

"Ці діти приносять всю радість", – підписала Хіларі.


Хіларі Дафф з дітьми / Instagram / @hilaryduff


Лука і Бенкс / Instagram / @hilaryduff


Дочка Хіларі Дафф / Instagram / @hilaryduff


Дочка Хіларі Дафф / Instagram / @hilaryduff


Дочка Хіларі Дафф / Instagram / @hilaryduff

Про вагітність американської артистки стало відомо ще на початку літа. Тоді вона відверто розповіла, що очікує на появу дівчинки. Згодом Гіларі Дафф заявила, що "вагітність – це пекло", оскільки її тіло більшає. Однак, за словами співачки, вона щаслива бути мамою.

Хто така Гіларі Дафф?Відома американська співачка та акторка, яка здобула світову славу у 2000-их роках. Гіларі активно розвивала свою кар'єру в Голлівуді: зірка зіграла у фільмах "Історія Попелюшки", "Агент Коді Бенкс", "Матеріальні дівчата", "Гуртом дешевше", "Кадет Келлі", "Ідеальний чоловік", "Краса та портфель" та ін. Щодо особистого життя, то Гіларі Дафф виховує 6-річного сина Луку від першого шлюбу з хокеїстом Майком Комрі. У 2016 році подружжя вирішило розлучитись, а в грудні 2017 року Хіларі Дафф відновила стосунки з екс-бойфрендом – музикантом Метью Комою. Для зіркової пари це буде перша спільна дитина.

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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