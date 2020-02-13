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Гіларі Дафф та Меттью Кома випустили спільну пісню: відео

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Гіларі Дафф та Меттью Кома / Фото: Getty Images

Популярна американська співачка та акторка Гіларі Дафф тривалий час перебувала у творчій паузі. Проте після одруження зірка знову взялася до роботи і, можливо, зовсім скоро повернеться на сцену.

Гіларі Дафф записала пісню разом із співаком Меттью Комою, який є її чоловіком. Нова музична робота сколихнула музичний світ. Ліричне відео на композицію можна переглянути на ютубі.

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На початку 2000-х років Гіларі була кумиром мільйонів. Її музика звучала в плейлистах молодих людей по всьому світу. Окрім того, шаленою популярністю користувалися фільми, у яких знімалася Дафф. Проте одного разу вона вирішила взяти перерву та присвятила себе сімейному життю.

Пісня, яку записали Гіларі та Меттью не їхнього авторства. Це кавер на композицію Never Let You Go всесвітньо відомої рок-групи Third Eye Blind. Варто зазначити, що ця робота стала першою за 5 років у творчому житті артистки.

Менш, ніж за добу ролик в інстаграмі набрав понад 20 тисяч переглядів. В коментарях прихильники знаменитості висловлюють слова захоплення та кажуть, що чекають від неї нових хітів.

Гіларі Дафф та Меттью Кома – Never Let You Go: дивитись відео онлайн

Third Eye Blind – Never Let You Go: дивитись відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Музика
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