Гіларі Дафф вийшла заміж: як виглядала весільна сукня акторки

21 грудня 32-річна американська співачка і акторка Гіларі Дафф вийшла заміж за свого коханого музиканта Меттью Кому. Церемонія була закритою від журналістів, відтак весільні знімки з'явилися у мережі лише 23 грудня на офіційних сторінках новоспеченого подружжя.

Перші фото з'явилися на сторінці акторки в інстаграмі. Церемонія весілля, на якій були присутні лише родичі і найближчі друзі, пройшла у дворі будинку закоханих в Лос-Анджелесі.

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На світлині щасливі Джеймс і Гіларі позують на фоні машини з написом Just Married. Для важливої події акторка обрала елегантну сукню від Jenny Packham. За словами акторки, саме про таке плаття вона мріяла і відчувала себе у ній дуже комфортно. Вбрання виглядало ефектно завдяки розкішним рукавам та вирізу на спині. Згодом Гіларі Дафф змінила біле вбрання на золоту обтислу сукню. Кома для церемонії придбав собі класичний смокінг з колекції Celine.

"Весілля було в її будинку. Це свято запам'ятається як маленьке і дуже стримане. На церемонії були тільки родина та близькі друзі. Весілля розпочалося на заході сонця всередині будинку. Коли церемонія закінчилася, гостей запросили на вечірку. Прийом був у білому наметі на задньому дворі", – прокоментував весілля інсайдер.



Гіларі Дафф і Меттью Кома зіграли весілля / Instagram / @hilaryduff



Гіларі Дафф і Меттью Кома зіграли весілля / Instagram / @hilaryduff



Гіларі Дафф і Меттью Кома зіграли весілля / Instagram / @hilaryduff

Що відомо про стосунки Гіларі Дафф і Меттью Коми?

Гіларі Дафф і Меттью Кома заручились ще у травні 2019 року. З того часу прихильники пари очікували, коли ж вони влаштують розкішне весілля. На заручини музикант подарував коханій обручку з великим коштовним каменем, яку Гіларі Дафф не знімає.

Освідчення Меттью Коми було досить прогнозованим. Музикант переїхав до маєтку Гіларі Дафф ще в 2017 році. Вже через рік акторка народила дівчинку, яку назвала Бенкс Вайолет Беір. Немовля стало першою спільною дитиною закоханих. Окрім цього, пара виховує сина Гіларі Дафф від першого шлюбу з Майком Комрі.