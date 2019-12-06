Не Буковель: на які гірськолижні курорти Карпат поїхати кататись недорого

Зима – улюблений сезон для кайтерів. Але зараз це задоволення досить дороге, особливо якщо їхати на Буковель. Редакція LifeStyle 24 підібрала найкращі місця, де можна дешево і з задоволенням покататись.

Гірськолижний курорт Славське

Почати, напевно, варто із традиційної альтернативи Буковелю – Славське. Курорт розташований всього за 135 км від Львова, там непогана інфраструктура, досить великий вибір готелів, окрім приватного сектору.

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Схема схилів комплексу "Славське"

У приватному секторі ціна за проживання переважно від 350 грн за кімнату, а у готелях – від 500 грн за двомісний номер класу стандарт за добу.



Гірськолижний курорт "Славське"

Найвідоміший лижний комплекс на цьому курорті – на горі Тростян. Тут усього 11 трас різної складності та 7 бугельних підйомників. Вартість скі-пасу на день – від 530 грн. Прокат лижного комплекту — 50-150 грн в день, сноубордів — від 70 грн. Прокат санчат — 30 гривень. Підходить як для сімей з дітьми, так і самостійним кайтерам з досвідом.

Гірськолижний курорт Красія



Схема схилів комплексу "Красія"

Колись цей курорт створювався як тренувальна база для олімпійського резерву. Тут розташовані найдовші траси. Тож курорт підходить як для початківців, так і для професіоналів.

Красія розташований у селі Вишка Закарпатської області. Тут теж є умови проживання на будь-який смак: ви можете зупинитись як у готелі, так і в приватному секторі. У готелі номер стандарт не у святкові дні коштуватиме від 600 грн на добу, у приватному секторі – від 250 грн на добу за особу.

Траси сині та червоні, тобто різної складності. Всього є 2 крісельних підйомники, тож коли є ажіотаж, доведеться вистояти в чергах, іноді навіть до 20 хвилин.



Красія

До речі, на цьому курорті є досить хороша лижна школа із адекватними цінами, наприклад, індивідуальне заняття з інструктором впродовж години коштуватиме 500 грн. Чим більше часу і людей, тим дешевше. Красія підійде і для сімей з дітьми, і для самостійних заїздів.

Гірськолижний курорт Плай



Схема схилів комплексу "Плай"

На Плаї кількість трас не здивує – усього двох видів складності: сині і червоні. Трас для новачків тут немає, хоча лижна школа є. До того ж, є боулінг, дитячий центр, ресторани. Тобто нудьгувати тут не доведеться, якщо раптом катання вам набридне.



Гірськолижний курорт "Плай"

Абонемент на 1 день катання у вихідні, як не дивно, коштує досить дорого, у порівнянні із іншими гірськолижними курортами – 840 грн. І проживання теж трохи "кусається": номер стандарт у готелі коштуватиме від 1000 гривень.



Гірськолижний курорт "Плай"

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Гірськолижний курорт Пилипець



Схема схилів комплексу "Пилипець"

Саме село Пилипець розташоване біля підніжжя двох гір: Гимба та Жид-Магура. Сніг на цьому курорті зазвичай буває від листопада до квітня. Загальна довжина трас – 20 тисяч метрів. До того ж, тут є можливість позатрасового катання. Тож сюди часто навідуються професіонали.

Підйомники тут працюють цілий рік. Вартість скі-пасу – від 250 грн, у свята – 330 грн. Абонемент на 2 дні коштуватиме 640 грн, у свята – 880 грн.



Пилипець

Ціна на проживання у готелі помірна – від 400 грн на добу за номер. Для новачків підійдуть траси на горі Жид-Магура.

Гірськолижний курорт Драгобрат



Схема схилів комплексу "Драгобрат"

Тут кататись можна найдовше – аж до середини травня. І не дивно, адже це найбільш високогірний курорт серед усіх в Україні. Щоправда, новачкам сюди зась, більшість трас вже для професійних кайтерів. Ба більше, там же на деяких трасах є спеціальні трампліни для фрістайлу. Тому саме тут проводять змагання з цього виду спорту.

Скі-пас на день буде коштувати 500 грн, один підйом – 40 грн.



Драгобрат

Оренда лижного спорядження коштуватиме від 80 до 130 грн на добу.

Проживати у готелях на території курорту досить дорого – близько тисячі гривень за номер на двох. Але у смт Ясіня, недалеко від Драгобрату, можна розміститись набагато бюджетніше – всього за 450 грн на добу за особу, при тому ще й з 2-разовим харчуванням. Щоправда, тоді доведеться витрачати гроші на трансфер до підйомників на Драгобраті та назад до Ясіні.

Гірськолижний курорт Ізкі



Схема схилів комплексу "Ізкі"

Ідеальний курорт для новачків і сімей з дітьми. Для усіх охочих тут працює 2 витяги: бугельний для новачків та крісельний для професіоналів. Спорядження "Стандарт" (лижі, черевики, палиці) коштуватимуть 120 грн у будні дні та 180 грн у вихідні. Бугельний підйомник обійдеться 400 грн за день.



Ізкі

Проживання у готелі у несвяткові дні коштуватиме від 750 грн на добу за номер "стандарт". До речі, саме в Ізках працює дитячий табір.

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Гірськолижний курорт Бескид



Схема схилів комплексу "Бескид"

Гірськолижний комплекс "Бескид" розташувався у селі Верхній Студений. За 4 км від комплексу є залізнична зупинка "Бескид", тож сюди зручно дістатись не тільки машиною, але і поїздом.



Бескид

Тут усього є дві траси і два бугельних витяги. Дуже добре тут вчитись кататись, адже траси досить легкі. Денний абонемент коштуватиме 350 грн. Проживання – від 850 грн за добу – одномісний стандарт, 1100 грн – двомісний стандарт покращений.

Гірськолижний курорт О рявчик-Звенів



Гірськолижний курорт Орявчик-Звенів

Це ще один невеличкий карпатський гірськолижний комплекс. Проживання тут коштуватиме від 500 грн за добу. Абонемент коштує від 300 грн за день катання, усі траси гарно облаштовані для новачків, є інструктори.

Усі ціни у комплексах "Орявчик" і "Звенів", порівняно із іншими, значно нижчі. А ще є все необхідне, щоб стати на лижі і перетворитись на впевненого кайтера.

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Орявчик-Звенів

Щоправда, сьогодні із безвізом можна поїхати кататись і в польське Закопане, і у словацькі Татри, ціна буде не надто відрізнятись від Буковелю, але сервіс і дороги – кращі. Тож вдалого зимового відпочинку!