Гітарист гурту "Океан Ельзи" одружився: Святослав Вакарчук був свідком

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Весілля гітариста гурту "Океан Ельзи"
Весілля гітариста гурту "Океан Ельзи" / Instagram / @okeanelzy_official

Учасник відомого українського гурту "Океан Ельзи" Владімір Опсеніца зв'язав себе узами шлюбу. А за свідка важливої події у своєму житті взяв лідера та вокаліста групи – Святослава Вакарчука.

Про радісну подію представники гурту повідомили на офіційній Instagram-сторінці "Океану Ельзи", а Святослав Вакарчук присвятив одруженню колеги окремий допис-привітання у своєму особистому профілі.

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Сербський гітарист Владімір Опсеніца одружився зі своєю обраницею Світланою у понеділок, 24 червня. Святкова церемонія та шлюб у церкві відбулися у грузинському місті Мцхета.

Ну що, Влада, все. Гордий бути першим дружбою,
– написав Святослав Вакарчук.

Що цікаво, на спільних фото, які опублікував лідер гурту "Океан Ельзи" разом з ним та молодятами постала Ляля Фонарьова. Прихильники підозрюють, що саме вона є дружиною Святослава, яку він так майстерно приховує від камер та зайвих очей.

 


Фото: Instagram / @okeanelzy_official

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Теги: LifeStyle Океан Ельзи Зіркові весілля Святослав Вакарчук
Джерело: LifeStyle 24
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