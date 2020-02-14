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Гітарист Queen Браян Мей заграв для коали: зворушливе відео підкорило мережу

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Музикант Браян Мей з коалою / Instagram / @brianmayforreal

Британський музикант вирішив не залишатися осторонь глобальної катастрофи й підтримати тварин, які постраждали внаслідок масштабних пожеж в Австралії. Особливу увагу Браян Мей приділив коалі на ім'я Ведмідь, яку вдалося врятувати в штаті Квінсленд.

Легендарний гітарист Браян Мей днями відвідав одну з ветеринарних клінік австралійського міста Брисбен, де медики рятують життя тварин, що постраждали під час пожеж. Своїм вчинком музикант вирішив поділитися з фоловерами, аби привернути увагу до глобальної проблеми. 

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Проте на цьому благодійні вчинки 72-річного Браяна не закінчилися. Серед усіх тварин найбільше до душі йому припала коала на ім'я Ведмідь. Для неї гітарист вирішив зіграти, створивши імпровізований концерт просто у стінах ветеринарної клініки. Під час гри коала зручно розташувалася на плечах виконавця та уважно спостерігала за його рухами. 

Ці люди виконують неймовірну роботу, турбуючись про тих, хто вижив у страшних пожежах у Квінсленді. Вони потребують нашої підтримки,
– написав Браян Мей у дописі в інстаграмі. 

Музикант під час візиту постав в оригінальній синій сорочці з зображенням єнотів. Крім того, на сторінках соціальних мереж гітариста з'явилося чимало кадрів, на яких він турботливо ставиться до коал. Судячи з усього, ветеринарам все ж вдалося стабілізувати стан тварин, які радо реагують на гостей медичного закладу. 


Музикант Браян Мей з коалою Ведмідь / Instagram / @brianmayforreal


Музикант Браян Мей в одній з ветеринарних клінік міста Брисбен / Instagram / @brianmayforreal


Музикант Браян Мей в одній з ветеринарних клінік міста Брисбен / Instagram / @brianmayforreal


Музикант Браян Мей з коалою Ведмідь / Instagram / @brianmayforreal

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Пожежі в Австралії
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