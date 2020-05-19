Фільм "Гладіатор" святкує ювілей: як за 20 років змінились актори культової кінострічки

У травні 2000 року на великий екран вийшов фільм "Гладіатор", який отримав схвальні відгуки як від критиків, так і від глядачів. Мільйони людей з усього світу по кілька разів переглянули кінострічку та із захватом обговорювали головних героїв. З нагоди ювілею журналісти LifeStyle 24 вирішили показати, наскільки змінились актори "Гладіатора".

Історичний бойовик "Гладіатор" став одним з небагатьох, які зуміли підкорити серця глядачів. І секрет його успіху, за даними LifeStyle 24, простий – сюжет, що поєднав зворушливу історію кохання, втрати та помсти.

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Що відомо про фільм "Гладіатор"

У центрі подій фільму "Гладіатор" – вигадана історія про римського полководця Максимуса, який є найкращим підданим імператора Марка Аврелія. У черговому протистоянні з ворогами він здобуває перемогу та готовий повернутись до своєї дружини і сина, які чекають на нього вдома. Водночас імператор планує передати владу сенату, що аж ніяк не влаштовує його підступного сина. Він зраджує батька та займає трон.

Не забуває новий імператор і про покарання для полководця. Родину Максимуса вбивають, а самого військового перетворюють на раба-гладіатора. Та жага помсти за рідних перемагає: головний герой робить все для того, щоб стати чемпіоном арени та зустрітись зі своїм кривдником.

Дивіться трейлер до фільму "Гладіатор": відео

Екранізувати непересічну історію взявся режисер Рідлі Скотт. Саме завдяки йому та майстерній грі голлівудських зірок кінострічка "Гладіатор" виборола перемоги на престижних преміях та надовго очолила список найкращих фільмів за всі роки.

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Головні актори культової стрічки

Фільм "Гладіатор" приніс визнання не тільки режисеру, але й акторам стрічки. Зокрема, Рассел Кроу, який виконав роль Максимуса, став найкращим актором року та здобув Оскар. А от Хоакін Фенікс, який неперевершено зіграв хитрого імператора, здобув Золотий глобус за роль.

З часу прем'єри минуло 20 років. Журналісти LIfeStyle 24 вирішили порівняти, наскільки змінились актори, які виконали головні ролі у культовому фільмі.

Гладіатор Максимус – Рассел Кроу

Імператор Коммод – Хоакін Фенікс

Люцилла – Конні Нільсен

Марк Аврелій – Річард Гарріс

На жаль, актор Річард Гарріс прожив після прем'єри фільм усього 2 роки. У 2002 році його життя обірвалось через рак.

Гракх – Дерек Джекобі

Джуба – Джимон Гонсу

Проксимо – Олівер Рід

А от для актора Олівера Ріда зйомки у "Гладіаторі" стали останніми. Чоловік помер незадовго до прем'єри фільму через інфаркт. Тому всі прихильники запам'ятали актора в ролі Проксимо.



Олівер Рід у фільмі "Гладіатор" / IMDb