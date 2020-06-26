Минуло 20 років з виходу на великий екран культової стрічки "Гладіатор". Днями актор Рассел Кроу зізнався, що спершу вагався, чи варто погоджуватись на цей проєкт, адже сценарій фільму був жахливим. Окрім цього, на шоу було видно, наскільки актор змінився за цей час.

Рассел Кроу про фільм "Гладіатор"

Рассел Кроу з'явився на шоу Джиммі Феллона, передає People. У кадрі 56-річний актор постав із сивою бородою та довгим волоссям. Зайві кілограми Рассел Кроу намагався приховати завдяки чорному вбранню, однак у мережі звернули на це увагу, заявивши, що "Гладіатор" вже не той, яким був 20 років тому.

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Дивіться уривок інтерв'ю Рассела Кроу на шоу: відео

Вже у розмові з Джиммі Феллоном актор згадав, як вперше побачив сценарій "Гладіатора". Пілотна версія фільму була жахливою, тому Рассел Кроу вагався, чи погоджуватись на зйомки. Та продюсерам таки вдалось його вмовити.

"Гладіатор" був унікальним досвідом у моїй кар'єрі, адже спершу сценарій був жахливим. Продюсер не знав, що насправді я отримав копію, але говорив мені: "Я не хочу надсилати вам сценарій, який ми маємо, тому що ви не погодитесь на нього. Але я хочу заохотити вас до зустрічі з режисером Рідлі Скоттом, і ось про що я хочу, щоб ви подумали: це 180 р. н. е. Ви – римський генерал і герой. Подумайте про це", – згадав Рассел Кроу.

Та на роль актор таки погодився, і не прогадав. Фільм "Гладіатор" став культовим, а Рассел Кроу одразу ж отримав шалену популярність.

В якому проєкті тепер знявся Рассел Кроу

Якщо ж у "Гладіаторі" Рассел Кроу постав героєм, то у новій стрічці він отримав кардинально протилежну роль. У трилері "Несамовитий" актор зіграв чоловіка, який перетворює на пекло будні звичайної американської матусі. З Рейчел він зіткнувся у корку. Жінка нагрубіянила незнайомцю у сусідньому авто, що змусило персонажа Рассела Кроу показати, яким насправді жахливим може бути її день. Чоловік переслідував родичів і знайомих Рейчел та під час полювання на неї вбивав.

"Вже за перші 3 хвилини фільму я зрозумів, що з цим хлопцем краще не мати нічого спільного… На поверхні цей фільм виглядає типовим у цьому жанрі, але насправді він точно полоскоче нерви. Ми живемо в епоху, коли люди з різними точками зору абсолютно втратили здатність вести перемовини і втратили здатність вибачатися в принципі", – поділився Рассел Кроу.

Прем'єра нової стрічки запланована на 1 липня 2020 року. Фільм "Несамовитий" з Расселом Кроу і Карен Пісторіус презентують на стрімінгових платформах.

Дивіться трейлер до фільму "Несамовитий": відео