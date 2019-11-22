"Гламурний бізнес": в мережі з'явився перший трейлер комедії із запальною Сальмою Гаєк

38 Читать новость на русском
"Гламурний бізнес": трейлер і дата прем'єри / IMDb

На початку 2020 року світовий кінематограф потішить поціновувачів якісного гумору. До релізу готується комедія "Гламурний бізнес" або "Як бос" (Like a Boss) з Сальмою Гаєк в головних ролях. Прем'єра фільму запланована на 9 січня 2020 року.

Комедія "Гламурний бізнес" (Like a Boss) обіцяє глядачам не лише забезпечити порцію смішних жартів, але й дати кілька уроків по веденню бізнесу.

Читайте також: Офіційно: Деніел Крейг більше не зіграє Джеймса Бонда

За сюжетом, дві подруги Мія і Мел рішуче налаштовані стати акулами в бізнесі. Тому вони відкривають свою невелику косметичну компанію. Однак бажання отримувати шалений прибуток і вести розкішний спосіб життя – це не все, що потрібно для того, щоб тримати бізнес не плаву. А, оскільки їхніх вмінь недостатньо для ведення бізнесу, з часом подруги виявляють, що заборгували кредиторам 500 тисяч доларів. Проте у потрібний момент у їхньому життя з'являється Клер Луна, яка точно знається у цій справі. Вона робить недосвідченим дівчатам заманливу пропозицію, від якої вони е в змозі відмовитися.

Головні ролі у картині зіграли Сальма Гаєк, Тіффані Геддіш та Роуз Бірн. Режисером стрічки "Гламурний бізнес" виступив пуерториканський творець фільмів Мігель Артета. Українська прем'єра фільму запланована на 9 січня 2020 року.

"Гламурний бізнес": дивитися український трейлер фільму онлайн 

 

Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
сьогодні
14247
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
сьогодні 14:24 "Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
Юлія Ліпенцева 302
Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
сьогодні 13:10 Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
Надія Біленко 10748
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
21 листопада 15:09 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 20046
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
21 листопада 11:06 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 6012
День гідності та свободи: 5 фільмів про Євромайдан
21 листопада 09:29 День гідності та свободи: 5 фільмів про Євромайдан
Юлія Михайлова 5961
Новини
Більше новин
Залиште відгук