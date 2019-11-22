"Гламурний бізнес": в мережі з'явився перший трейлер комедії із запальною Сальмою Гаєк

На початку 2020 року світовий кінематограф потішить поціновувачів якісного гумору. До релізу готується комедія "Гламурний бізнес" або "Як бос" (Like a Boss) з Сальмою Гаєк в головних ролях. Прем'єра фільму запланована на 9 січня 2020 року.

Комедія "Гламурний бізнес" (Like a Boss) обіцяє глядачам не лише забезпечити порцію смішних жартів, але й дати кілька уроків по веденню бізнесу.

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За сюжетом, дві подруги Мія і Мел рішуче налаштовані стати акулами в бізнесі. Тому вони відкривають свою невелику косметичну компанію. Однак бажання отримувати шалений прибуток і вести розкішний спосіб життя – це не все, що потрібно для того, щоб тримати бізнес не плаву. А, оскільки їхніх вмінь недостатньо для ведення бізнесу, з часом подруги виявляють, що заборгували кредиторам 500 тисяч доларів. Проте у потрібний момент у їхньому життя з'являється Клер Луна, яка точно знається у цій справі. Вона робить недосвідченим дівчатам заманливу пропозицію, від якої вони е в змозі відмовитися.

Головні ролі у картині зіграли Сальма Гаєк, Тіффані Геддіш та Роуз Бірн. Режисером стрічки "Гламурний бізнес" виступив пуерториканський творець фільмів Мігель Артета. Українська прем'єра фільму запланована на 9 січня 2020 року.

"Гламурний бізнес": дивитися український трейлер фільму онлайн