Глава Disney пообіцяв зробити внесок у фонд школи, що заплатила штраф за показ "Короля Лева"

В листопаді 2019 року одна зі шкіл міста Берклі, що в Каліфорнії, організувала благодійний показ фільму "Король Лев". Спершу представники Disney виписали штраф за неліцензійний показ, а пізніше глава гігантської кінокомпанії Боб Айгер вибачився перед дирекцією.

Про інцидент, що трапився з однією із каліфорнійських шкіл та компанією Disney, повідомляє видання CNN.

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Відомо, що показ фільму "Король Лев", вилучені кошти з якого було відправлено на благодійність, проходив ще 15 листопада 2019 року. Вхід коштував 15 доларів, а до програми вечора входили також їжа, напої, ігри на свіжому повітрі та інші розваги. Однак резонансу новина набрала лише кілька днів тому.

Після того, як агентство Movie Licensing USA, що відповідає за контроль ліцензійних прав Disney, дізналося про платний показ діснеївської стрічки, воно зобов’язало школу виплатити штраф у розмірі третини від того, що зібрали. Сума сягнула 250 доларів. Агенція аргументувала це тим, що даний реліз не відповідає закону і порушує авторські права.

Після того, як в мережі поширилися обурення, в ситуацію втрутився головний виконавчий директор компанії Disney Боб Айгер. Він офіційно вибачився перед школою Емерсон і заявив, що особисто зробить внесок на потреби навчального закладу.

Нагадаємо, "Король Лев" вийшов у прокат влітку 2019 року і став найкасовішим мультфільмом в історії.

Король Лев: трейлер українською дивитися онлайн