"Глядачі думають, що українське кіно – це непотріб": Маша Єфросиніна про вітчизняні фільми

Напередодні Нового року українці мають можливість відвідати прем'єру фільму "11 дітей з Моршина". На допрем'єрний показ кінострічки прийшла телеведуча та організатор благодійних заходів Маша Єфросиніна. У новому інтерв'ю вона розповіла, чому, на її думку, українські глядачі не ходять на вітчизняні фільми в кіно.

У 2018 році українське кіно почало активно розвиватися, однак, як стверджує Маша Єфросиніна, ні кінотеатри, ні глядачі, поки що в нього не вірять.

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Та взагалі для України відкривати українське кіно – це круто! Я, чесно кажучи, не зовсім сильно спостерігала за цим всім, але коли була з презентацією кіно "Пригоди S Миколая", то подивилася на афіші. А там було відразу аж сім чи вісім українських комедій! Я, чесно кажучи, ледь не непритомніла! Майже всі мої знайомі, колеги, артисти, музиканти, телеведучі, актори – всі цього року щось повипускали,

– прокоментувала появу українського кіно Маша Єфросиніна.

Також телеведуча зізналася, що з прокатом українського кіно поки що велика проблема. Вона сказала, що вони об'їздили всю Україну, коли пропонували кінотеатрам фільм "Пригоди S Миколая" і зіткнулися з певними неприємними відкриттями.

"Виявляється, взагалі не достатньо знайти гроші на зйомки кіно, знайти акторів, локацію. Проблема не лише в усьому цьому. Ні! Проблема ще вмовити кінотеатри, щоб вони брали собі у прокат українське кіно. Проблема з усіма мас-медіа, щоб вони спонукали йти на українське кіно. Проблема з глядачем, який думає, що українське кіно – це абсолютний непотріб", – здивовано зізналася Маша Єфросиніна.