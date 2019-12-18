Глядачі вимагають від Netflix закрити фільм про гомосексуального Ісуса: подробиці

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Кадр з фільму, проти якого виступають християни / www.change.org

Стрімінговий сервіс Netflix стрімко розвивається та підвищує свій рейтинг, знімаючи такі фільми, як "Пташиний короб", до прикладу, однак і на його рахунку є проєкти, які отримують неоднозначні відгуки від глядачів. Одним із таких став комедійний фільм про Ісуса.

Про те, що християнська спільнота вимагає у представників Netflix закрити бразильське комедійне шоу "Перша спокуса Христа" (англ. – The First Temptation of Christ) повідомляє португальське видання Сhange.org.

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У джерелі зазначається, що у грудні в каталозі Netflix з'явився фільм, який на думку глядачів, що вірять у Бога, є цинічним, блюзнірським та образливим.

У сюжеті бразильської комедії розповідається про Ісуса, який знайомить сім'ю зі своїм бойфрендом, волхви і мудреці запрошують на торжество працівницю секс-індустрії, а мати Ісуса Марія намагається побороти стрес за допомогою наркотиків.

Аби домогтися закриття проєкту, активісти створили петицію, яка продовжує збирати потрібну кількість підписів. Однак на звинувачення християн творці комедійного фільму YouTube-коміки Porta dos Fundos та стрімінговий сервіс Netflix заявили, що скарги глядачів несправедливі.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Кіно
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