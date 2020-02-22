Біографія Go_A – переможці Нацвідбору на Євробачення-2020 від України

На популярному вокальному конкурсі Євробачення-2020, яке пройде в Нідерландах, представляти Україну буде гурт Go_A. Що відомо про переможців Нацвідбору на Євробачення-2020 та їхню творчість – читайте далі.

22 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020, на якому обрали переможців, що буде представляти Україну на міжнародній арені пісенного конкурсу. Виступи виконавців оцінювали такі зіркові судді, як Тіна Кароль, Андрій Данилко та Віталій Дроздов. Саме їм належали 50% голосів за фаворитів. Інші 50% результату залежали від глядачів. За перемогу змагалися 6 учасників: KRUTЬ, JERRY HEIL, Go_A, DAVID AXELROD, KHAYAT і TVORCHI. Доклавши максимум зусиль, перемогу таки здобули GO_A.

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Біографія Go_A

Київський гурт Go_A дебютував в українському шоу-бізнесі у 2012 році з піснею "Коляда", яка була презентована у соціальних мережах і швидко набула розголосу. Електрофольк-гурт одразу вирішив створити цікавий жанр музики "укр-транс", який поєднує танцювальний біт, африканські барабани і етнічний фольк. У 2016 році гурт випустив дебютний альбом гурту "#Ідиназвук", посівши перші чарти на українських радіостанціях. У 2017 році музиканти записали спільний трек "Щедрий вечір" з відомою українською виконавицею Катею Chilly. Також гурт випустив пісню "Коло річки коло броду" з фольклорним ансамблем "Древо" з Крячківки, з якими вони познайомились на телевізійному концерті "Фольк-music" на телеканалі UA: Перший.

За час існування гурту музиканти були учасниками великої кількості українських фестивалів: Jazz Koktebel, "Країна Мрій", "ГогольFest", Vedalife, "Трипільське коло", "ART-Пікнік Слави Фролової", Polyana Music Festival, Kyiv Open Air, "Белые ночи vol2", та фестивалів у Ізраїлі, Польщі, Білорусі. Додамо, що у 2019 році пісні Go_A потрапили у першу десятку іTunes Dance chart у Словаччині.

З початку створення гурту Go_A їхній склад змінювався 14 разів, втім зараз незмінною вокалісткою залишається Катерина Павленко. Також у сучасний склад гурту входять Тарас Шевченко, який і заснував групу, Ігор Діденчук та Іван Григоряк. Окрім творчості у гурті Go_A, вокалістка також працює керівником хору ветеранів. Щодо Шевченка, то він встиг вже побувати у реп-гурті, а Діденчук грає більш як на 30 музичних інструментах. Усі, окрім Ігоря Діденчука, раніше грали важкий рок.

До теми: Нацвідбір на Євробачення-2020: результати голосування фіналу

Шлях Go_A на Євробаченні-2020 в Україні

20 січня 2020 року стало відомо, що у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2020 виступатиме гурт Go_A з піснею Solovey. Вони, як і багато інших молодих виконавців хвилювались, адже для них це був чималий дебют на великій сцені. Згідно з результатами голосування суддів та глядачів конкурсу, Go_A отримали третє місце та потрапили у фінал конкурсу.

Go_A – Solovey у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020: відео

У фіналі відбору Євробачення-2020 виконавці змінили костюми, втім номер залишився таким, як і попередній. Згідно з результатами голосування суддів і глядачів, вони отримали абсолютну перемогу – 12 балів та квиток на Євробачення-2020 у Роттердам. Гурт Go_A виступить 12 травня у першому півфіналі конкурсу під номером 15.

Переможці відбору на Євробачення-2020 Go_A: дивіться відео виступу онлайн