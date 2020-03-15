Go_A прокоментували прогнози букмекерів: Зараз ми не звертаємо на це уваги

Переможці Національного відбору на Євробачення-2020 гурт Go_A отримує невтішні прогнози букмекерів. Проте учасники колективу зазначили, що не звертають на це уваги, адже ще навіть не було перших репетицій Євробачення.

За рішення глядацького та суддівського голосувань на Нацвідборі на Євробачення-2020, представником України в Роттердамі став колектив Go_A. Проте букмекери прогнозують невтішні результати для них. Музиканти зізналися, що зараз це немає значення. Про це вони розповіли Катерині Осадчій у програмі "Світське життя".

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Переможці цьогорічного Національного відбору стали першими, хто виконуватиме на пісенному конкурсі Євробачення пісню українською мовою. Букмекери прогнозують, що українці не увійдуть навіть до 20-тки найкращих виконавців. Попри це колектив переконаний, що наразі не варто робити жодних висновків, адже до самого конкурсу ще далеко.

У фіналі Нацвідбору букмекери ставили нас на останні місця. Мій друг поставив на нас 250 гривень і виграв 19 тисяч. Тому, мені здається, те що пишуть букмекери не має значення, адже основні ставки будуть складені після перших репетицій Євробачення. Зараз ми на це взагалі не звертаємо уваги, усі сили вкладаємо у підготовку. Маємо місію, щоб українська пісня вперше прозвучала на сцені Євробачення,

– прокоментувала солістка Go_A Катерина Павленко.

Go_A у програмі "Світське життя": дивіться відео онлайн

Зазначимо, поки що невідомо, у якому форматі відбудеться Євробачення та чи взагалі відбудеться в заплановані терміни. Загрозою для проведення конкурсу став спалах коронавірусу у світі. Раніше мер Роттердама заявив, що остаточне рішення оголосять 5-6 квітня.