Go_A відреагували на перемогу в Нацвідборі на Євробачення-2020: Ми не очікували на перемогу

Вчора, 22 лютого, світ дізнався ім'я представнка України на Євробаченні-2020. Переможцями став електрофольк-гурт Go_A, який виборов максимальну кількість балів від глядачів та суддівського корпусу. Музиканти вже встигли відреагувати на перемогу та зізналися, що для них вона стала цілковитою несподіванкою.

Вже 12 травня переможці Національного відбору на Євробачення-2020 гурт Go_A вийдуть на сцену міжнародного пісенного конкурсу в Роттердамі з україномовною піснею Solovey. Колектив став абсолютним фаворитом суддівського та глядацького голосування, що вкотре підтверджує одностайність української публіки.

Важливо! Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A

Гурт Go_A прокоментували свою перемогу та розділили перші враження з організаторами Нацвідбору на Євробачення. За словами фронтвумен колективу Катерини Павленко, всі її емоції були відображені на обличчі під час оголошення результатів, словами вона цього зробити не може.

Ми очікували, що ми зробимо щось важливе сьогодні, але не очікували на перемогу. Ми сподівалися на неї, ми вірили в себе до останнього, але ж не все від нас залежало. Все, що від нас залежало, ми сьогодні зробили і ми дуже вдячні, що це оцінили,

– прокоментував гурт Go_A.

Перше, що промайнуло на думці, коли музиканти почули власне ім'я як переможців Національного відбору на Євробачення-2020, що все це схоже на сон. Проте вокалістка зізналася, що результати перевершили навіть найзаповітніші мрії: "У мене якесь запаморочення було перед очима. Було відчуття, що я зараз прокинуся. Але у мене навіть снів таких яскравих не було, як сьогоднішній день. Ми дуже раді, що в Роттердамі прозвучить пісня українською мовою".

До теми: Біографія Go_A – переможці Нацвідбору на Євробачення-2020 від України

Нагадаємо, що за результатами голосування другу сходинку розділили KRUTЬ і KHAYAT – 9 балів, третє місце зайняли TWORCHI і David Axelrod – 5 балів, а JERRY HEIL посіла останнє місце, набравши лише 2 бали. Представники України гурт Go_A виступатимуть у Роттердамі в першому півфіналі 12 травня під номером 15 з україномовною піснею Solovey.

Переможці відбору на Євробачення-2020 Go_A: дивіться відео виступу онлайн