Go_A відреагували на скасування Євробачення-2020

Український гурт Go_A, який повинен був представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення-2020, вже відреагував на скасування заходу в Нідерландах. Оскільки UA:Суспільне та "СТБ" офіційно підтвердили, що вони залишаться учасниками від України на наступний рік, музиканти вже відреагували на новини у мережі.

На інстаграм-сторінці гурту Go_A залишили допис, у якому нагадали, що цьогоріч не їдуть на Євробачення-2020 у зв'язку з його скасуванням через пандемію коронавірусу.

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"Привіт, друзі! Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021 року. Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий Національний відбір не проводитимуть", – оголосили від себе учасники етнофолк-гурту.

Гурт Go_A подякував усім за всі слова підтримки фанатів та пообіцяв зустрітись з ними на концертах та фестивальних майданчиках, коли для цього буде сприятливий час.

"Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується – обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. Любимо вас!" – заявили Go_A.

Нагадаємо, що міжнародний конкурс Євробачення-2020 повинен був відбутись у Роттердамі, Нідерланди, у травні цього року. Але через поширення коронавірусу у світі після довгих роздумів його вирішили скасувати. Спочатку було оголошено, що офіційну заяву про подальший хід справи оголосять 5-6 квітня, але сталось це 18 березня.

Наразі відомо, що у світі зафіксовано 200 126 підтверджених випадків зараження коронавірусом, із них 7 989 – завершилися летально. Одужало вже понад 82 тисячі людей. Зокрема у Нідерландах станом на 18 березня затверджено 1705 випадків зараження коронавірусом, смертельних випадків – 43.