Go_A залишаються переможцями Нацвідбору і поїдуть на Євробачення у 2021 році

Український етнофолк-гурт Go_A переміг на Національному відборі 2020 року та вже готувався до Євробачення, яке повинне було відбутись у травні в Нідерландах. Але через коронавірус його скасували, тому Go_A готуватиметься до конкурсу на наступний рік.

Офіційну заяву про затвердження гурту Go_A як учасників Євробачення-2021 від України оприлюднили на сайті UA:Суспільне. Відтак, Нацвідбір у 2021 році не відбудеться.

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Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань,

– наголосив голова правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія.

Очільник НСТУ додав, що їхні партнери з телеканалу "СТБ" згідні з таким рішенням та повністю підтримують компанію та гурт у вирішення такої незвичайної ситуації.

"Натомість усе стосовно інших відносин між нами – чи продовжити строк договору на "втрачений" рік (2021 року закінчується дія договору щодо Нацвідбору між Суспільним мовником та СТБ) – вирішимо вже в робочому порядку", – додав Аласанія.

Go_A на Нацвідборі Євробачення-2020: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що після довгих роздумів Європейської мовної спілки щодо проведення конкурсу Євробачення-2020 у Роттердамі, Нідерланди через пандемію коронавірусу, організатори зійшлись на думці, що цьогоріч його варто скасувати. Відтак музичну подію з усіма конкурсантами переносять рівно на один рік.