Go_A зізнались, чи будуть спілкуватись з російськими журналістами під час Євробачення-2020

З початку агресивної політики Кремля щодо України російські журналісти залюбки хочуть отримати коментарі від вітчизняних конкурсантів Євробачення. Відтак гурт Go_A, який вже у травні 2020 року представить державу на міжнародному конкурсі, не оминув питань щодо спілкування з пресою з РФ.

Солістка колективу Катерина Павленко зізналась, що при змозі хотіла б уникнути спілкування з російськими журналістами. Однак, якщо це все ж станеться під час їхнього перебування в нідерландському Роттердамі, то Go_A готові до такої зустрічі.

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Якщо цього спілкування неможливо уникнути, то ми до нього готові. Але, якщо в нас буде можливість, то не робитимемо цього,

– лаконічно зазначила Катерина Павленко.

Водночас представник НСТУ Зурабі Аласанія додав, що насправді організатори Євробачення дуже чітко регламентують спілкування конкурсантів з пресою та унеможливлюють будь-які провокації. Тому журналісти, як і учасники шоу, дотримуватимуться правил, щоб уникнути конфліктних ситуацій чи політичних скандалів.

Цікаво, що пісня гурту Go_A вже викликала чималу реакцію в Росії. Зокрема, у мережі активно обговорили стилістику номера, який був у червоно-чорних кольорах. На це представники колективу відповіли, що кольори не пов'язані символікою ОУН-УПА, а є випадковістю. Окрім цього, думка оглядачів та меломанів у коментарях можуть відрізнятися.

"Якщо подивитися огляди на ютубу, люди пишуть одне, а потім дивишся у коментарях, – всі пишуть, що їм подобається", – додав засновник гурту Тарас Шевченко.

Водночас солістка Go_A Катерина Павленко зазначила, що вона не цікавиться думкою російських телеканалів щодо її виступу на Нацвідборі Євробачення-2020.

"Я взагалі не знайома з сюжетами російських телеканалів. Мені іноді ставлять такі запитання в інтерв'ю, а я не можу відповісти, бо я цього особисто не бачила, не можу це прокоментувати… Але про пісню говорять і це прекрасно. Мистецтво завжди викликає якусь реакцію, а вже яку саме – залежить від людини ", – зазначила Катерина Павленко.

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До слова, 22 лютого в Києві пройшов фінал Національного відбору Євробачення-2020. За результатами голосування глядачів та суддів, перемогу здобули представники гурту Go_A. Відтак саме вони виступлять у наступному етапі шоу та презентують на європейській сцені пісню "Соловей".