Голі груди, коротка стрижка і нуль макіяжу: Белла Хадід знялася в екстравагантній фотосесії

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Незважаючи на те, що поки що пройшло трохи більше, ніж тиждень серпня, представники глянців не можуть втриматися від анонсів нових випусків. Так, британський журнал Pop вже анонсував обкладинку вересневого номера, на якій постала сексуальна Белла Хадід.

Здається, сестер Хадід настав справжній пік у кар'єрі, адже за їхніми співпрацями з модними глянцями, відомими брендами та люксовими марками складно навіть стежити. Лише влітку іноземні журнали представили як мінімум п'ять фотосесій з 22-річною Беллою Хадід.

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Американська модель опублікувала обкладинку британського глянцю Pop, на якому вона постала у звабливому та навіть дещо зухвалому образі. Хуліганка Белла була одягнена у чорну шкірянку, під якою не було жодного одягу. Саме завдяки цьому модель Victoria's Secret засвітила свої оголені груди.Її погляд був млосно направлений попри камеру, а на обличчі було мінімум косметики. Варто додати, що для сексі-зйомки Беллі Хадід довелося змінити і зачіску, примірявши чорну коротку перуку.

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Белла Хадід Victoria's Secret Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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