"Голі" сукні та пікантні декольте: які зірки відзначились на Еммі-2019

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Еммі-2019: найсексуальніші образи
Еммі-2019: найсексуальніші образи / Instagram / @justjared

У ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі відгриміла щорічна церемонія нагородження преміями Еммі-2019. За першість позмагались найвідоміші актори, режисери та кінопроєкти. Однак не обійшлось без епатажу: знаменитості для особливого виходу підібрали досить відверті вбрання, які вже встигли розбурхати мережу.

Емілія Кларк

Мабуть, всі зірки серіалу "Гра престолів" опинились в епіцентрі уваги на Еммі-2019. Все тому, що сага була представлена у 32 номінаціях та отримала престижні відзнаки, зокрема, першість у категорії "Найкращий драматичний серіал". Та чималу увагу привернула і акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн. На червоній доріжці вона постала у сукні від Valentino з чималим декольте. 

Важливо: Переможці Еммі-2019: які серіали отримали престижні відзнаки


Емілія Кларк / Instagram / @wwd

Акторка Емілія Кларк на Еммі-2019
Акторка Емілія Кларк на Еммі-2019 / Instagram / @hbo

Кетрін Зета-Джонс 

Викликала фурор і поява акторки Кетрін-Зети Джонс на червоній доріжці. Спеціально для Еммі-2019 вона обрала розкішну рожеву сукню з колекції Georges Hobeika. Вбрання оголювало стрункі ноги акторки та підкреслювало її пишний бюст. 

Кетрін-Зета Джонс на церемонії Еммі-2019
Кетрін-Зета Джонс на церемонії Еммі-2019 / Instagram / @catherinezetajones

Кендалл Дженнер

А от модель Кендалл Дженнер вирішила прийти на урочисту подію в досить епатажному вбранні. Перед камерами одна з сестер Карадшян постала у латексній сукні з квітковим верхом від бренду Richard Quinn. Водночас Кім красувалась у приталеній чорній сукні з пікантною зоною декольте. 

Дивіться відео: Сестри Кардашян викликали сміх промовою на Еммі-2019

Кім Кардашян і Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер і Кім Кардашян / Instagram / @lifeandstyleweekly

Зендея

Акторка Зендея обрала не менш гарячий образ. Зірка постала перед камерою у так званій "голій" сукні. Зелене вбрання від Vera Wang місцями було прозорим, що додало спекотності її вигляду. 

Акторка Зендая
Акторка Зендая / Instagram / @zendaya

Менді Мур

А от акторка Менд Мур потрапила в курйозну ситуацію. Зірка обрала сукню з колекції Brandon Maxwell. Плаття оголювало пишні груди акторки та її стрункі ноги. Однак в подібній сукні на червоній доріжці з'явилась ще одна зірка – Сьюзен Келечі Вотсон. Перед камерами знаменитості посміялись із ситуації. 

Менді Мур попала в курйозну ситуацію
Менді Мур попала в курйозну ситуацію / Instagram / @mandymooremm

Менді Мур
Менді Мур / Instagram / @mandymooremm

Індя Мур

Акторка Індя Мур також відзначилась на Еммі-2019. Вона прийшла на червону доріжку у сукні від Louis Vuitton з чималими розрізами на ногах.


Індя Мур / Instagram / @indyamoore

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд Еммі
Джерело: LifeStyle 24
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