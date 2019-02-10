Голі сукні та сексуальні декольте: які образи зірки показали на вечірці перед Греммі-2019

Вже 11 лютого весь світ довідається, які знамениті музиканти отримали престижні статуетки Греммі-2019. А поки організатори готуються до грандіозного шоу, зірки відпочивають на яскравих вечірках у Каліфорнії.

У готелі Хілтон, що розташований в престижному районі Беверлі-Хіллз, відбулась одна з найгучніших вечірок – PRE-Grammy 2019. Такий світський захід привернув чималу увагу, адже під час вечора на сцену вийшли одні з найвідоміших вокалістів світу.

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Не менш ефектними були й сукні, які американські знаменитості засвітили на вечірці перед Греммі-2019. Та поки одні артистки сяяли у витриманих вечірніх вбраннях, інші насолоджувались увагою фотографів, демонструючи сексуальні образи.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати топ-10 найгарячіших зірок на PRE-Grammy 2019.



Ніколь Шерзінгер / Getty Images



Сексуальна сукня Ніколь Шерзінгер / Getty Images



Зваблива Сієра / Getty Images



Ріта Ора / Getty Images



Мексиканська поп-співачка Талія / Getty Images



Співачка Nazanin Mandi у Каліфорнії / Getty Images



Співачка Bebe Rexha / Getty Images



Гола сукня Джуліанн Гаф / Getty Images



Джессіка Жаррель / Getty Images



Співачка Кендра Еріка / Getty Images