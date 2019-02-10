Голі сукні та сексуальні декольте: які образи зірки показали на вечірці перед Греммі-2019

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У Каліфорнії відгриміла розкішна вечірка перед Греммі-2019: найсексуальніші образи заходу
У Каліфорнії відгриміла розкішна вечірка перед Греммі-2019: найсексуальніші образи заходу / 24 Канал

Вже 11 лютого весь світ довідається, які знамениті музиканти отримали престижні статуетки Греммі-2019. А поки організатори готуються до грандіозного шоу, зірки відпочивають на яскравих вечірках у Каліфорнії.

У готелі Хілтон, що розташований в престижному районі Беверлі-Хіллз, відбулась одна з найгучніших вечірок – PRE-Grammy 2019. Такий світський захід привернув чималу увагу, адже під час вечора на сцену вийшли одні з найвідоміших вокалістів світу. 

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Не менш ефектними були й сукні, які американські знаменитості засвітили на вечірці перед Греммі-2019. Та поки одні артистки сяяли у витриманих вечірніх вбраннях, інші насолоджувались увагою фотографів, демонструючи сексуальні образи.

Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати топ-10 найгарячіших зірок на PRE-Grammy 2019.

Ніколь Шерзінгер
Ніколь Шерзінгер / Getty Images

Сексуальна сукня Ніколь Шерзінгер
Сексуальна сукня Ніколь Шерзінгер / Getty Images 

Зваблива Сієра
Зваблива Сієра / Getty Images

Ріта Ора
Ріта Ора / Getty Images

Мексиканська поп-співачка Талія
Мексиканська поп-співачка Талія  / Getty Images


Співачка Nazanin Mandi у Каліфорнії / Getty Images


Співачка Bebe Rexha / Getty Images

Гола сукня Джуліанн Гаф
Гола сукня Джуліанн Гаф / Getty Images


Джессіка Жаррель / Getty Images

Співачка Кендра Еріка
Співачка Кендра Еріка / Getty Images


Меган Кемпер / Getty Images

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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