Голлі Беррі звинуватила батька своєї дочки Габріеля Обрі в інцесті і расизмі

53-річна акторка Голлі Беррі звинуватила свого колишнього бойфренда Габріеля Обрі, який є батьком її 11-річної дочки Нали, в інцесті, расизмі і емоційному насильстві під час їхньої боротьби за опіку над спільною дитиною.

Про це пише видання Radar.com . У 2011 році Голлі Беррі і Габріель Обрі боролися в суді за опіку над дочкою Налою Аріель Обрі. Стало відомо, що акторка використовувала шокуючі аргументи, багато з яких були викреслені з протоколу.

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Голлі заявила, що у її колишнього бойфренда був багаторічний роман з кимось із членів його сім'ї. Вона додала, що така інформація зруйнувала їхні стосунки.

Габріель відмовлявся брати на себе відповідальність за проблеми в наших відносинах. Замість цього він критикував мою зовнішність принизливими для жінки словами. У підсумку я переконала його піти разом зі мною до психотерапевта,

– цитує джерело слова Беррі.

Голлі також розповідала, що після шести місяців стосунків її з Габріелем інтимне життя почало сходити нанівець. "А через рік – ми займалися сексом не частіше трьох разів за дванадцять місяців", – згадала акторка.



Голлі Беррі і Габріель Обрі у 2008 році / Getty Images

Також голлівудська акторка зізналася, що її ексбойфренд робив расистські заяви на її адресу і не хотів визнавати, що їхня дочка мулатка.

Голлі Беррі намагалася переконати суд, що Обрі не може бути основним опікуном Нали, але захист чоловіка відкинув велику частину свідчень знаменитості, тому що вважав їх бездоказовими. Також у 2014 році суд зобов'язав Голлі Беррі виплачувати Габріелю Обрі 16 тисяч доларів аліментів на дитину щомісяця до тих пір, поки дочці не виповниться 19 років або вона не закінчить університет.



Голлі Беррі і Габріель Обрі з дочкою у 2009 році / Getty Images