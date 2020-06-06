Пандемія коронавірусу майже на три місяці призупинила роботу кіноіндустрії та телебачення по всьому світу. Проте Голлівуд виходить з тривалого карантину та відновлює зйомки вже 12 червня.

Відповідне рішення ухвалив губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом, інформує сайт TV Guide. Він зазначив, що індустрія кіно, музики та телебачення може повернутися до роботи вже 12 червня з дотриманням належних заходів безпеки.

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"Музичне, телевізійне та кіновиробництво може відновитись в Каліфорнії не раніше 12 червня 2020 року", – оголосив Ґевін Ньюсом. Губернатор також зазначив, що остаточне рішення затверджує місцева влада, посилаючись на епідеміологічну ситуацію та готовність місцевої системи охорони здоров'я впоратися зі сплеском захворюваності.

Губернатор Каліфорнії також акцентував на тому, що й самі працівники кіноіндустрії повинні дотримуватися встановлених заходів безпеки. Зауважимо, що саме в Голлівуді – районі Лос-Анджелеса в штаті Каліфорнія – сконцентроване найбільше виробництв у сфері кіно та телебачення.

Нагадаємо, що зйомки по всьому світу зупинили ще з середини березня. Незадовго після впровадження карантинних обмежень провідна стрімінгова платформа Netflix пожертвувала 100 мільйонів доларів працівникам кіноіндустрії, які опинилися без прибутків через пандемію коронавірусу.