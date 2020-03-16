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Голлівуд може втратити 20 мільярдів доларів через коронавірус

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Голлівуд може втратити 20 мільярдів доларів через коронавірус / Фото з відкритих джерел

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус завдає різним сферам діяльності людей. Через спалах хвороби Голлівуд може втратити близько 20 мільярдів доларів.

Коронавірус завдає збитків не лише промисловим сферам, а й культурним. Артисти потерпають від скасування культурних подій та світських заходів. Стала на паузу і кіноіндустрія. Через поширення коронавірусу у світі Голлівуд може зазнати втрат, що складають близько 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Збитки американського кінематографу пов'язані із перенесенням прем'єр фільмів. Станом на сьогодні вже втрачено понад 7 мільярдів зборів кінопрокату. У зв'язку з коронавірусом довелося перенести презентацію нового фільму про Джеймса Бонда, яка мала б принести 30-50 мільйонів доларів прибутку.

Зазначимо, станом на 16 березня у світі зареєстрували 169 387 випадків зараження коронавірусом і ця цифра зростає. Померли 6 513 людей. Вдалося одужати понад 77 тисяч осіб. Уряди держав просять своїх громадян дотримувати карантину та простих правил, щоб вберегти своє здоров'я та життя. В Україні наразі підтверджено 5 випадків захворювання та 1 смерть.

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Голлівуд Новини LifeStyle LifeStyle Кіно
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