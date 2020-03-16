Голлівуд може втратити 20 мільярдів доларів через коронавірус

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус завдає різним сферам діяльності людей. Через спалах хвороби Голлівуд може втратити близько 20 мільярдів доларів.

Коронавірус завдає збитків не лише промисловим сферам, а й культурним. Артисти потерпають від скасування культурних подій та світських заходів. Стала на паузу і кіноіндустрія. Через поширення коронавірусу у світі Голлівуд може зазнати втрат, що складають близько 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Збитки американського кінематографу пов'язані із перенесенням прем'єр фільмів. Станом на сьогодні вже втрачено понад 7 мільярдів зборів кінопрокату. У зв'язку з коронавірусом довелося перенести презентацію нового фільму про Джеймса Бонда, яка мала б принести 30-50 мільйонів доларів прибутку.

Зазначимо, станом на 16 березня у світі зареєстрували 169 387 випадків зараження коронавірусом і ця цифра зростає. Померли 6 513 людей. Вдалося одужати понад 77 тисяч осіб. Уряди держав просять своїх громадян дотримувати карантину та простих правил, щоб вберегти своє здоров'я та життя. В Україні наразі підтверджено 5 випадків захворювання та 1 смерть.

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