Зірка серіалу "Дивні дива" Вайнона Райдер відзначилась черговою заявою – вона переконана, що голлівудський красень Мел Гібсон є гомофом та антисемітом. Акриса згадала розмову кількарічної давності, де він дозволяв собі неприйнятні висловлювання.

48-річна актриса наважилась розповісти начебто про грубу поведінку Гібсона щодо геїв та євреїв. Про це вона зізналась в інтерв'ю виданню The Times.

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Ми були на одній з гучних вечірок з моїм другом, Мел Гібсон стояв поруч і курив сигару. І тут він сказав моєму другові, який був геєм: "Стривай, я що, заражусь СНІДом"? А потім хтось підняв тему євреїв і він сказав: "Ти ж не шельма, вірно?"

– поділилась Вайнона Райдер

Окрім цього жінка українсько-єврейського походження додала, що неодноразово стикалася з антисемітизмом в роботі.

"Я і сама стикалася з антисемітизмом. Бувало, люди говорили мені: "Ти що, єврейка? Але ти така красива". В одному фільмі, в якому я грала багато років тому, глава кіностудії – теж, до речі, єврей, сказав, що я виглядаю "занадто по-єврейськи", щоб грати особу блакитної крові", – розповіла зірка.

Як на звинувачення відреагував Мел Гібсон?

64-річний кіноактор вже відповів на заяву Райдер про його начебто гомофобські та антисемістські погляди. Слова актора передав його представник виданню TooFab.

"Це 100% неправда. Вона збрехала про це десять років тому і бреше про це зараз. Також вона збрехала про те, що Мел намагався вибачитися перед нею. Він дійсно зв'язався з нею – щоб вивести на чисту воду, але вона відмовилася обговорювати з ним це", – зазначив представник Гібсона, згадуючи перші звинувачення актриси 2010-го року в інтерв'ю виданню GQ.

Додамо, що це вже не вперше Мела Гібсона звинувачують в антисемітизмі. У виданні Variety розповіли, що у 2006 році він вже відзначився неоднозначною заявою на адресу євреїв. Коли його заарештували за водіння в стані алкогольного сп’яніння, він кричав, що євреї несуть відповідальність за всі війни в світі. Також його звинувачували у расизмі та антисемітизмі кілька років тому, через що користувачі соцмереж бойкотували та закликали не номіновувати його на премію Оскар.