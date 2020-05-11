Голлівудська красуня Кіра Найтлі ошелешила зовнішнім виглядом: фото

35-річна британська акторка вразила прихильників карантинним образом. Кіра Найтлі потрапила в об'єктив папараці під час прогулянки з чоловіком Джеймсом Райтоном поблизу свого будинку в Лондоні. Зірка постала в об'ємній сукні, яка повністю приховала її фігуру. У мережі вже встигли припустити, що вона вагітна втретє.

Голлівудська знаменитість ретельно приховує особисте життя. Проте навіть на карантині їй не вдається уникнути уваги преси та папараці. Її прогулянка з чоловіком викликала справжній шквал обговорення. Як інформує Daily Mail, вся справа у сукні, яку обрала Кіра Найтлі.

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Пару вдалося сфотографувати під час розмови з сусідами поблизу їхнього маєтку в Лондоні. Для прогулянки акторка обрала яскраву сукню червоного кольору з квітковим принтом вільного крою, яка ретельно приховувала її фігуру. Кіра Найтлі одягла зручні коричневі босоніжки без підборів та не забула про сонцезахисні окуляри. Образ її чоловіка Джеймса Райтона натомість не викликав жодних здивувань – біла футболка та сірі шорти з анімалістичним принтом.



Кіра Найтлі ошелешила зовнішнім виглядом / Фото: Daily Mail

Користувачі соцмереж вже встигли припустити, що Кіра Найтлі неспроста ховає своє струнке тіло за об'ємними сукнями. Одні припускають, що зірка досі не прийшла у форму після народження другої дитини – доньки Делайли, яка з'явилася на світ у вересні 2019 року. Проте за кілька тижнів після пологів зіркова матуся змогла вразити публіку стрункісю на Лондонському кінофестиваль BFI. Тому інші прихильники припускають, що родина знову чекає на поповнення.