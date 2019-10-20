Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс влаштувала розкішне весілля з Куком Мароні

Знаменита акторка Дженніфер Лоуренс розпрощалась з холостяцьким життям. Зірка "Голодних ігор" вийшла заміж за власника арт-галереї Кука Мароні. Церемонія пройшла 19 жовтня у розкішному маєтку в Род-Айленді.

За даними Just Jared, Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні на добу винайняли особняк у стилі французького палацу Belcourt Castle, що розташований в місті Ньюпорт. Маєток ретельно охороняли, тому папараці не вдалось зробити ефектних фото наречених. Однак у мережу потрапили кілька світлин зіркових гостей, які поступово прибували до Род-Айленда.

Читайте також: Дженніфер Лоуренс готується до розкішного весілля: ймовірна дата церемонії

Відомо, що оскароносна акторка та її обранець запросили на весілля 150 гостей. Серед них – колеги Дженніфер Лоуренс. Зокрема, на церемонії побували мама сестер Кардашян Кріс Дженнер з бойфрендом, акторки Ешлі Олсен, Сієнна Міллер, Емма Стоун, Камерон Діас, співачка Адель та інші. Здебільшого зірки приїжджали на елітних машинах, однак деякі намагались вразити колег, обравши яхти.



Зіркові гості на весіллі Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні / Just Jared

Інсайдери видання розповіли, що Дженніфер Лоуренс пішла до вівтаря у пишній білій сукні від Dior. Водночас Кук Мароні постав у класичному чорному костюмі. Журналісти The Daily Mail зробили фото з дрона, яке підтверджує цю інформацію.



Весілля Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні / The Daily Mail

Розкішну церемонію одруження Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні допоміг влаштувати один з найпопулярніших організаторів весільних церемоній Марк Сід. Він врахував всі побажання зіркових наречених. Зокрема, чимало прохань було щодо частувань. Марк Сід влаштував пікнік на подвір'ї маєтку. Кулінари просто на вулиці готували страви з риби та гарбуза. Після весільної церемонії гостей запросили на вечерю в одній з просторих кімнат особняка, де подавали вишукані та нетипові страви.

Що відомо про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні?Роман 29-річної Дженніфер Лоуренс та 34-річного власника арт-галереї Кука Мароні розпочався ще в червні 2018 року. Знаменитості неодноразово потрапляли в об'єктиви папараці під час романтичних прогулянок. Однак коментувати стосунки ані Дженніфер, ані Кук не брались.



Вже всередині травня 2019 року галерист вирішив освідчитись своїй коханій. Сталось це в одному з ресторанів Нью-Йорка. Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні вирішили відсвяткувати подію у колі найближчих друзів, запросивши їх того ж дня на святкування. Згодом у ЗМІ з'явилась інформація про ймовірне таємне весілля пари.