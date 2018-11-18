Голлівудська акторка пожартувала з оголеного фото Меланії Трамп: пікантні деталі

Меланія Трамп стала жертвою резонансної насмішки. Голлівудська акторка Бетт Мідлер опублікувала фото оголеної першої леді, спричинивши чимале обговорення в мережі.

Як повідомляє The Daily Mail, світлину знаменитість знайшла з архівних фото Меланії Трамп, коли перша леді ще була моделлю. Пікантний знімок, зроблений для GQ в 2000 році, Бетт Мідлер підписала з гумором.

Читайте також: Меланія Трамп підкреслила струнку фігуру стильною сукнею: фото

Мабуть, рахунок за хімчистку оббивки борту №1 був просто скажений, – написала Бетт, додавши хештег першої леді США.

Перед камерою Меланія Трамп позувала в прозорій сукні. Перша леді не вбрала білизни, засвітивши інтимні місця. Обличчя екс-моделі закривала маска, наче з майбутнього.

Чимало користувачів мережі підтримали жарт Бетт Мідлер, додавши, що хімчистка коштувала не більше, ніж прибирання після секс-скандалу Білла Клінтона із Монікою Левінскі. Інші ж люди стали на захист Меланії Трамп, заявивши, що це відверте цькування, якого перша леді не заслуговує. Окрім цього, прихильники Білого дому припустили, що Бетт Міддллер вирішила показати таке фото Меланії через заздрощі: в юні роки акторка теж позувала перед камерою оголеною, однак її знімок не мав такої популярності.