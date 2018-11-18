Голлівудська акторка пожартувала з оголеного фото Меланії Трамп: пікантні деталі

4520 Читать новость на русском
Меланія Трамп
Меланія Трамп / www.masslive.com

Меланія Трамп стала жертвою резонансної насмішки. Голлівудська акторка Бетт Мідлер опублікувала фото оголеної першої леді, спричинивши чимале обговорення в мережі.

Як повідомляє The Daily Mail, світлину знаменитість знайшла з архівних фото Меланії Трамп, коли перша леді ще була моделлю. Пікантний знімок, зроблений для GQ в 2000 році, Бетт Мідлер підписала з гумором. 

Читайте також: Меланія Трамп підкреслила струнку фігуру стильною сукнею: фото

Мабуть, рахунок за хімчистку оббивки борту №1 був просто скажений, – написала Бетт, додавши хештег першої леді США. 

Перед камерою Меланія Трамп позувала в прозорій сукні. Перша леді не вбрала білизни, засвітивши інтимні місця. Обличчя екс-моделі закривала маска, наче з майбутнього. 

Чимало користувачів мережі підтримали жарт Бетт Мідлер, додавши, що хімчистка коштувала не більше, ніж прибирання після секс-скандалу Білла Клінтона із Монікою Левінскі. Інші ж люди стали на захист Меланії Трамп, заявивши, що це відверте цькування, якого перша леді не заслуговує. Окрім цього, прихильники Білого дому припустили, що Бетт Міддллер вирішила показати таке фото Меланії через заздрощі: в юні роки акторка теж позувала перед камерою оголеною, однак її знімок не мав такої популярності. 

 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Скандал Кіно
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 15:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
4832
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3078
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1172
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
2604
Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
16 листопада 11:00 Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
417
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
15 листопада 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 2553
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук