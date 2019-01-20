Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко показала себе 10 років назад: фото

Знаменита українська і французька актриса, яка народилася в Бердянську, також підтримала флешмоб під назвою #10YearChallenge. 39-річна Ольга Куриленко приєдналася до січневого тренду і показала, як виглядала 10 років назад.

У соціальній мережі Instagram налічується понад чотири мільйони світлин з хештегом #10YearChallenge. До вірального флешмобу долучилися такі знамениті зірки як Мадонна, Нікі Мінаж, Різ Візерспун, К'яра Ферраньї, Еллен Дедженерес та інші.

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Вирішила не залишатися осторонь і голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко. Зірка поділилася чорно-білими знімками на своїй сторінці в Instagram. Жінка обрала знімки з 2008 і 2018 років. На світлині, якій вже 10 років, Ольга постала з гривкою і короткою стрижкою.