Голлівудська актриса Алісія Вікандер стала зіркою Harper's Bazaar: захоплюючі фото

Знаменита актриса стала головною героїнею квітневого випуску американського Harper's Bazaar. Оскароносна зірка зі Швеції приміряла декілька речей від люксового бренду Louis Vuitton, а також дала відверте інтерв’ю журналістам.

Автором модної фотоісторії став перуанський фотограф Маріано Віванко, а стилістом – Мігель Енаморадо, який і підібрав для 30-річної актриси вдалі образи. Жінка вже тривалий час є амбасадором (представником) французького бренду Louis Vuitton, саме тому всі її сукні є саме від цієї марки.

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Фотосесія була трішки незвичайною, адже на всіх кадрах, окрім стильної обкладинки, актриса "літала" та зображала справжню легкість і невимушеність серед вулиць міста.



Алісія Вікандер для глянцю Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

В інтерв'ю Алісія Вікандер зізналася, що вважала високу моду нездійсненною мрією, адже все своє дитинство вона провела в скромному будинку в небагатому районі Гетеборга разом з матір'ю-одиначкою.

"Моя мама була актрисою і у нас ніколи не було грошей на нефункціональні речі. Я пам'ятаю, що, коли купила свій перший журнал, він став вікном у світ, який здавався дуже далеким від мого. Я часто ходила в секонд-хенди. І коли хтось запитував мене, де я купила цю річ, я гордо відповідала – в H&M! Мені подобається використовувати одяг, як інструмент самовираження. За допомогою красивих речей я можу показати, хто я", – розповіла зірка фільмів "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" та "Дівчина з Данії".



Алісія Вікандер для глянцю Harper's Bazaar / Harper's Bazaar