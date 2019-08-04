Голлівудська принцеса Меган Маркл: гучні скандали, у які потрапляла герцогиня Сассекська

Вона – "звичайне каліфорнійське дівчисько", або ж "розлучена жінка з планом закохати у себе принца"? Чи може вона стала живою легендою, яка нагадує персонажа диснеївських мультфільмів, – дівчина, що переїжджає з Голлівуду в королівській палац? Вона – акторка, яка раніше знімалася у кіно, а тепер чи грає вона відповідну роль у реальному житті? Вона – це Меган Маркл!

Американка Меган Маркл вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II принца Гаррі у травні 2018 року та через рік народила рудоволосому члену королівської сім'ї сина, якого подружжя назвало Арчі Харрісон. Протягом двох років за екс-акторкою невпинно стежить закордонна преса, яка збирає якомога більше негативних відгуків про жінку від її родичів, друзів та інших чоловіків, які мали нагоду познайомитися з Маркл.

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Про Меган Маркл можна прочитати безліч інформації та інколи важко розрізнити, де ж правду пишуть, а які таблоїди поширюють фейк. Відтак життя Меган Маркл – це історія про попелюшку чи драматичне кіно? На честь дня народження герцогині Сассекської редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку гучних скандалів, які пов'язані з іменем дружини принца Гаррі.



Весілля Меган Маркл і принца Гаррі / Getty Images

Скандали, які пов'язані з Меган Маркл

Заяви родичів, які всіляко руйнують репутацію Меган

Після одруження родичі Меган Маркл почали неодноразово давати скандальні інтерв'ю про неї та принца Гаррі, щоб забруднити їхню репутацію.

Одного разу батько герцогині Сассекської для іноземного видання назвав принца Гаррі зарозумілим. Чоловік сказав, що він відчуває перевагу над іншими людьми, якщо дозволяє собі вибирати, з ким спілкуватися, а з ким ні.

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Брат Меган навіть публічно заявив, що сестра зруйнувала його життя. Головною проблемою для родича Маркл стала надмірна увага преси до нього, адже роботодавці відмовляються співпрацювати з людиною, яка має скандальну репутацію. Не менш обурливі слова "кидала" у бік дружини принца Гаррі й її зведена сестра Саманта Маркл.

Не дивно, що її сім'я не в захваті від її нової ролі. Вона кинула їх всіх як мішок з протухлою картоплею, щоб вони не отруїли її нове ідеальне королівське життя,

– заявив в одному з інтерв'ю 53-річний журналіст Пірс Морган, який знайомий з Меган.

Найближчою людиною для Меган є її мама Доріа Редлан. У переддень весілля Меган Маркл представила свою маму королеві Єлизаветі ІІ та принцу Філіпу. Американка супроводжувала Меган Маркл перед церемонією вінчання, а до вівтаря акторку повів батько принца Гаррі – принц Чарльз.



Доріа Редлан і принц Чарльз / Getty Images

Закритий спосіб життя

У Великобританії Меган Маркл найчастіше звинувачують за бажання вести прихований спосіб життя, а не відкрито ділитися з жителями усіма важливими подіями, як це, до прикладу, роблять Кейт Міддлтон і принц Вільям.

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Так, чимало скандалів зібрало бажання Меган народжувати у домашніх умовах (цього таки не сталося), а після цього герцогиня Сассекська відмовилася відразу виходити до людей та преси з новонародженим малюком на руках.

Лише через два дні після пологів, 8 травня, новоспечені батьки вийшли до журналістів та вперше показали сина.



Перший вихід Меган і Гаррі з малюком Арчі / Getty Images

Згодом таблоїди почали повідомляти про те, що Меган не дозволяє нікому доглядати за малюком. Так, інсайдери стверджують, що королівська няня звільнилась після 2 тижнів співпраці.

"Меган не витримує, коли хтось залишається наодинці з Арчі. Вона ігнорує будь-яку допомогу. Ніхто не може піклуватися про нього, крім неї самої. Вона навіть не дозволяє няням займатися дитиною", – пишуть іноземні видання з посиланням на інсайдерів.

Приватність

Не менш обговорюваною стала скандальна поява герцогині Сассекської на Вімблдонському турнірі, де вона заборонила глядачам її фотографувати.

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64-річна британка Саллі Джонс, яка сиділа у тому ж ряду, що і Меган, розповіла журналістам про заборону зйомки.

Гаррі і Меган поводяться скоріше як знаменитості, а не як члени королівської сім'ї, які виконують свої обов'язки. Близько 200 фотографів хотіли сфотографувати її, але охоронці поспішили попередити їх, що не можна цього робити. Це було так безглуздо і так різко контрастувало з поведінкою герцогів Кембриджських. Така поведінка – дитяча, вони тримають нас за дурнів,

– розповіла Саллі Джонс.

Додамо, що на фото з турніру можна справді помітити, як поряд із Меган Маркл було багато вільних місць, але туди ніхто не міг потрапити, навіть деякі зірки.



Меган Маркл з подругами на тенісній грі Серени Вільямс / Getty Images

Робота у Vogue, яка перетворилася на скандал через плагіат

Меган Маркл стала запрошеним редактором британського глянцю Vogue. Відтак усі шанувальники королівської сім'ї з нетерпінням очікували перших результатів роботи герцогині Сассекської.

29 липня було анонсовано у мережі випуск особливого номера британського Vogue. Для обкладинки Меган Маркл запросила відомих моделей, акторок та громадських діячок. 16-те фото вона символічно залишила порожнім, щоб кожна читачка приміряла на собі роль героїні випуску.



Обкладинка Vogue, яку створила Меган Маркл / Фото: Instagram / @sussexroyal

Однак на головному фото знайшли плагіат. Схожою є обкладинка книги австралійських письменниць Саманти Бретт і Стеф Адамс з назвою "Змінюють правила гри". Тоді на книзі розмістили фото 15 знаменитих жінок, що змінюють світ та руйнують стереотипи. Що цікаво, однією з жінок стала Меган Маркл, відтак вона точно бачила це видання.



Меган Маркл звинуватили у плагіаті / The Daily Mail

Розкішне життя за гроші британців

Так, королівська сім'я є однією з найбільш забезпечених у Великобританії. Однак британці обурені через те, що чимало коштів на витрати членів герцога та герцогині Сассекських були взяті з державного бюджету – це сплачені британцями податки.

До прикладу, подружжя організувало ремонт у резденції Фрогмор-хаус, куди вони переїхали з малюком Арчі. Сума, в яку новоспечена родина пообіцяла вкластися, сягала 1,5 мільйона доларів, але їм знадобилося вдвічі більше грошей.

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До слова, чимало обговорень виникають через дорогий гардероб герцогині. У грудні 2018 року іноземні ЗМІ підрахували вартість одягу Меган Маркл за пройдешній рік. Тоді її витрати складали близько одного мільйона фунтів стерлінгів (близько 31 мільйона гривень). Після заяви про вагітність герцогиня Сассекська почала демонструвати нові вбрання, відтак вартість значно збільшилася.

Додамо, що найдорожчим одягом в гардеробі Меган Маркл стала сукня від Oscar de la Renta, вартість якої сягає понад 10 тисяч фунтів стерлінгів.



Меган Маркл в сукні Oscar de la Renta / Getty Images