Голлівудська зірка Меттью Макконахі викладатиме в університеті в Техасі: подробиці

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Меттью Макконахі
Меттью Макконахі / Instagram / @napentertainmentinc

Зірка фільмів "Море спокуси" та "Порок" Меттью Макконахі вирішив повернутися до рідного університету, що в Техасі, де він навчався після школи. Відомий актор викладатиме студентам, які навчаються на факультеті комунікацій.

Про те, що голлівудський актор Меттю Макконахі став професором, повідомляє видання The Guardian.

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У джерелі зазначається, що американець повернувся в університет, який закінчив у 1993 році, однак у ролі професора. Так, студенти факультету комунікацій, які навчаються у техаському навчальному закладі, матимуть змогу слухати лекції відомого голлівудського актора Меттью Макконахі. Також він викладатиме на відділах радіо, кіно та телебачення.

Перші лекції зірка фільму "Море спокуси" проведе вже восени 2019 року. Керівництво навчального закладу зазначило, що для них викладання актора в університеті є дуже знаковим та почесним. Варто додати, що він проводив майстер-класи в університеті ще з 2015 року.

Меттью Макконахі

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Теги: LifeStyle Голлівуд
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