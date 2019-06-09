Голлівудська зірка Ольга Куриленко показала, як починала модельну кар'єру у 15 років

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Знаменита акторка з України часто ділиться у соціальних мережах своїми архівними знімками. Цього разу вона показала, як робила перші кроки в модельній кар'єрі, коли вона була ще зовсім підлітком.

Історія становлення Ольги Куриленко гідна справжнього фільму, адже після провінційного міста в Україні потрапити у топові голлівудські фільми та знятись для перших глянців світу може не кожний. Коли ж Олі було 13 років, вона разом зі своєю мамою поїхала з Бердянська у Москву на канікули.

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Там вона випадково наткнулась на жінку з місцевого модельного агентства, яка підмітила її чарівні риси обличчя та форми фігури. Прямо в метро вона запропонувала юній Олі стати моделлю і після тривалих заперечень матері Куриленко все ж прийняла пропозицію і протягом трьох наступних років "розривалась" між Москвою і Бердянськом. Поміж цим вона ходила на курси моделей, вивчала мистецтво, а також займалась грою на фортепіано і танцями.

Щоб показати, яких зусиль їй коштувало стати всесвітньо відомою зіркою, Куриленко залишила у своєму Instagram фото з перших проб у моделінгу, коли їй було 15 років. Незважаючи на доволі юний вік, макіяж та яскравий образ зробили перед об'єктивом фотокамери її значно дорослішою.

Оля Куриленко
15-річна Оля Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Додамо, що нещодавно вона поділилась ще одним знімком в Instagram, на якому вона позувала повністю оголеною, прикривши груди руками. Cкільки на той час їй було років, актриса вирішила не вказувати. Але після настирливих питань прихильників у коментарях вона все ж розповіла про пікантний кадр: "Відповідаю: мені тут 15. І так, волосся справжнє і все інше теж".

Оля Куриленко
15-річна Оля Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Хто така Ольга Куриленко?39-річна кіноактриса Ольга Куриленко в дитинстві навчалась в Бердянську, але вже у підлітковому віці почала їздити на навчання в Москву, а згодом і в Париж. У 1995 році вона почала займатись акторською справою, де згодом прославилась своєю зірковою роллю в одній з частин "бондіани" – "Квант милосердя", зігравши дівчину агента 007.
Актриса двічі була одружена та отримала французьке громадянство, а зараз перебуває у фактичному шлюбі з Максом Беніцою, – у пари народився син Александр.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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