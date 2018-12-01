Голлівудське перемир'я: Анджеліна Джолі і Бред Пітт підписали угоду з опіки над дітьми

Про гучне розлучення акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта у Голлівуді чув кожен. А їхня боротьба стосовно опіки над дітьми не вщухала близько двох років. Однак нарешті екс-закохані прийшли до остаточної угоди про умови опіки над шістьма дітьми.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Читайте також: Я зробила неправильний вибір, – Періс Хілтон вперше прокоментувала розставання з Крісом Зілкою

Адвокат Саманта Блей Диджин заявила, що домовленість про угоду про опіку була досягнута два тижні тому, а лише зараз вона підписана обома сторонами і суддею. Умови угоди не розголошуються.

За словами адвоката, домовленість "ґрунтується на рекомендаціях експерта з опіки над дітьми" і більше немає необхідності в судовому розгляді.



Анджеліна Джолі і Бред Пітт / Getty Images

Нагадаємо, зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще в 2016 році. Близько двох років пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя ділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Старший син Меддокс уже раніше заявив, що хоче жити з батьком. Згодом Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день. Крім того Бред побоюється, що від цієї боротьби діти можуть отримати психологічну травму.