Голлівудське перемир'я: Анджеліна Джолі і Бред Пітт підписали угоду з опіки над дітьми

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Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Анджеліна Джолі і Бред Пітт / www.gettyimages.com

Про гучне розлучення акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта у Голлівуді чув кожен. А їхня боротьба стосовно опіки над дітьми не вщухала близько двох років. Однак нарешті екс-закохані прийшли до остаточної угоди про умови опіки над шістьма дітьми.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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Адвокат Саманта Блей Диджин заявила, що домовленість про угоду про опіку була досягнута два тижні тому, а лише зараз вона підписана обома сторонами і суддею. Умови угоди не розголошуються. 

За словами адвоката, домовленість "ґрунтується на рекомендаціях експерта з опіки над дітьми" і більше немає необхідності в судовому розгляді. 

Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Анджеліна Джолі і Бред Пітт / Getty Images

Нагадаємо, зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще в 2016 році. Близько двох років пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя ділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Старший син Меддокс уже раніше заявив, що хоче жити з батьком. Згодом Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день. Крім того Бред побоюється, що від цієї боротьби діти можуть отримати психологічну травму.

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
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