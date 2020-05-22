Голлівудські пари, шлюби яких зруйнувалися на карантині

Режим повної самоізоляції та відсутності роботи суттєво позначився на голлівудських парах. Поки знімальні майданчики закрили на карантин через пандемію коронавірусу, актори змушені були опинитись разом зі своїм половинками та дітьми у чотирьох стінах. Таке випробування не витримали чимало зірок, через що вони подали на розлучення тільки-но відкрились суди.

З початком карантину чимало експертів давали поради, як з користю провести час з рідними та знайти порозуміння тоді, коли у світі панує хаос. Якщо пари збирались за спільною вечерею лише після роботи та проводили час на вихідних, то минулі 2 місяці все було абсолютно по-іншому. Додатковим навантаженням стали проблеми із минулого, які у підсумку з теперішнім дали тріщину у стосунках та назавжди зруйнували їх. Не винятком стали і кінозірки, повідомляє 24 канал.

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Голлівудські подружжя, які розлучились на карантині

Джулія Робертс і Даніель Модер

Першими, хто вразив Голлівуд своїм радикальним вчинком, стали Джулія Робертс та її чоловік Даніель Модер. Хоч пара офіційно нічого досі не заявила, втім інсайдери західних ЗМІ дізнались, що під час карантину у США подружжя постійно конфліктувало. Замкнутий простір негативно вплинув на них обох та тільки підсилили бажання розлучитись, яке у них неодноразово виникало. Ймовірно, стримуючим фактором завжди були їхні діти – 15-річні близнюки Хейзел і Фіннеас, а також 12-річний Генрі.

У виданнях зазначали, що пара почне шлюборозлучний процес одразу по завершенню карантину. Джулія Робертс також вирішила продати спільний будинок та з'їхати разом з дітьми в інший особняк у Сан-Франциско, де завжди мріяла жити. Даніель мав би залишитися жити в іншому будинку у Лос-Анджелесі. Додамо, якщо це справді стане правдою, то подружжя розлучиться після 10 років шлюбу.

Меган Фокс та Браян Остін

Секс-символ голлівудської індустрії та актор-американець також вирішили розлучитись після 10 років шлюбу. Закохані мали трьох чудових синів, а сам Браян – ще й 17-річного сина від першого шлюбу. Пара часто відвідувала разом світські заходи та демонструвала почуття у соціальних мережах, але перші проблеми виникли у 2015 році. Тоді ж Меган вирішила подати на розлучення, але несподівано втретє завагітніла від чоловіка, тому дала ще один шанс їхньому шлюбові.

Схоже, 5 років не змогли довести парі, що вони можуть далі крокувати життям разом, тому під час карантину ЗМІ облетіла перша новина, що вони розлучаються. Згодом цю інформацію підтвердив і сам Браян Остін, хоча він і досі сподівається, що колись їм все ж вдасться возз'єднатись. А поки чоловік страждає від проблем у сім'ї, Меган Фокс вже знайшла чоловіку заміну – молодшого від неї репера Колсона Бейкера. Зірка навіть знялась у його кліпі, де підтвердила усі чутки про її роман з хлопцем.

Сніжана Онопко і Микола Щур

Відома українська фотомодель Сніжана Онопко також вирішила розлучитись зі своїм чоловіком після 10 років шлюбу. Нещодавно жінка неочікувано зізналась, що чоловік неодноразово бив її та матір (його тещу), а також зраджував їй та ґвалтував, коли був злим. Незважаючи на кримінальне минуле супутника, жінка намагалась його постійно підтримувати, втім у відповідь отримувала лише синці. За словами Сніжани Онопко, вона наважилася подати на розлучення після того, як Микола почав проводити час із коханкою у спільному маєтку подружжя.

Після оприлюднених деталей нестерпного життя Онопко у ЗМІ, чоловік моделі відмовляється розлучатися, тому жінка вже шукає юридичні шляхи розірвання шлюбу. Наразі чоловік не віддає їй спільно набуте майно та особисті речі. Щодо дітей, то Онопко пояснила, що за весь час подружнього життя не була вагітною, адже усвідомлювала, що народити від Миколи Щура – "смерть". Думки про розлучення з ним у неї виникали не один раз: у 2017 навіть з'явився допис в інстаграмі з прощальним листом чоловіку, але потім був видалений, а при інших спробах, коли вона намагалася втекти від київського бізнесмена, охорона чоловіка постійно перешкоджала її намірам.

Сніжана Онопко з чоловіком Миколою Щуром / glamurchik.tochka.net

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Мері-Кейт Олсен та Олів'є Саркозі

Ще одним гучним розлученням відзначилось подружжя актриси і модельєрки Мері-Кейт Олсен та банкіра Олів'є Саркозі. За словами інсайдерів західних видань, Мері-Кейт написала заяву на розлучення ще 17 квітня, однак не могла її раніше подати через пандемію коронавірусу. Тепер, коли суди Нью-Йорка частково відновили свою роботу, відома дизайнерка терміново подала на розлучення і вимагає якомога швидшого розгляду справи.

Що стало причиною такого рішення – невідомо, але варто зазначити, що пара жила у спільному шлюбі 5 років. Негаразди у їхній сім'ї виникли ще раніше, стверджують ЗМІ, але ймовірною причиною розлучення назвали бажання мати дітей, яке не підтримував Олів'є Саркозі. Відомо, що у пари 17-річна різниця у віці – йому 50, а їй – 33. У брата колишнього президента Франції Ніколи Саркозі – Олів'є вже є двоє дітей від першого шлюбу з Шарлотт Бернард: дорослі син Жюльєн і дочка Марго. А от Олсен ще ніколи не була матір'ю, і коли постало питання про збільшення сім'ї, ймовірно, це і стало причиною їхнього непорозуміння. На даному етапі пара ділить спільно набуте майно, яке вони мають у Нью-Йорку.

Джеймі Кінг і Кайл Ньюман

Американська актриса теж терміново подала позов до суду Лос-Анджелеса і окрім розлучення вимагає, щоб її чоловік Кайл Ньюман навіть не наближався до неї. За її словами, вона боїться насильства з його боку. Що саме відбулось у сім'ї подружжя, яке прожило разом у шлюбі 12 років, невідомо, але жінка не на жарт стурбована ситуацією, що склалась.

Раніше у пресі вже була інформація про те, що пара не носить обручки, а під час карантину живе окремо: акторка – у Каліфорнії, а режисер – у Пенсільванії з дітьми. Припускають, що саме розлука з синами повпливала на прагнення Джеймі Кінг швидко розірвати стосунки з чоловіком та забрати нащадків до себе. Проте боротьба за опіку над дітьми лише попереду.

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