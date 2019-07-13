Голлівудські чутки: Леді Гага і Бредлі Купер живуть разом на фоні розлучення з Іриною Шейк

Модель Ірина Шейк та актор Бредлі Купер шокували усіх шанувальників новиною про їхнє розлучення. Їх вважали ідеальною парою, однак вперше про розлад у стосунках заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою під час Оскару. Тепер західні таблоїди пишуть чутки про те, що Гага і Купер ймовірно почали жити разом.

Раніше інсайдери розповідали, що Ірина та Бредлі вирішили розійтись ще наприкінці 2018 року. Однак актор попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "Народження зірки". Лише після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру.

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Згодом таблоїд InTouch повідомив про те, що Леді Гага і Бредлі Купер почали жити разом після переїзду Шейк. "Немає сумнівів, що вони закохані. І переїзд Гаги став логічним кроком у розвитку їхніх стосунків. Тепер їм більше не потрібно прикидатися", – цитує видання слова анонімного джерела. Про це також пише StarHit.

Однак People, Us Weekly і Entertainment Tonight та інші видання заявляють, що між Гагою і Купером є лише дружні відносини. "Розрив з Шейк не має нічого спільного з Гагою. Не знаю, хто розпускає ці дурні чутки", – йдеться в матеріалах The Sun.

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Леді Гага, Ірина Шейк і Бредлі Купер / Getty Images