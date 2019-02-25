Голлівудські зірки, які ніколи не отримували Оскар

Голлівуд та весь світ кіноіндустрії відзначив головну подію року – 91 церемонію нагородження премії Оскар. Митці кінематографу докладають значних зусиль, аби отримати золоту статуетку, яка по-праву вважається найпрестижнішою нагородою у світі кіно. Проте, не всім знаменитим акторам поталанило отримати Оскар.

Церемонія нагородження премії Оскар-2019 відбулася 24 лютого в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Цього року вона була трішки незвичною, адже дійство вперше за 30 років відбуделось без ведучого.

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Кінопремія зібрала найвідоміших зірок Голлівуду, які позмагалися за золоті статуетки у різних категоріях.

Напередодні найгучнішої кіноподії року журналісти LifeStyle 24 пропонують згадати талановитих акторів, які поки що так і не стали володарями Оскара в номінації "Найкращий актор чи актриса" за час всієї історії.

Джонні Депп

Відомий голлівудський холостяк Джонні Депп зіграв головні ролі у десятках кінострічок, а найбільшу популярність актору принесла роль капітана Джека Горобця в серії фільмів "Пірати Карибського моря".

Актор тричі номінувався на Оскар – за картини "Суїні Тодд, демон-перукар з Фліт-стріт", "Чарівна країна" і "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"".



Джонні Депп

Проте ні захопливі ролі, ні величезні касові збори, ні безсумнівний акторський талант так і не допомогли Джонні Деппу дістати заповітну статуетку.

Сам актор відзначає, що грає в кіно не заради якихось нагород, а заради всенародної любові.

"Ідея "Оскара" означає, що ти з кимось конкуруєш, а я ні з ким не конкурую. Я просто займаюся своєю справою, роблю те, що хочу творити. Іноді людям не подобається, що у мене виходить, але це нормально", – сказав Депп.

Бред Пітт

Ще один неодружений серцеїд Голлівуду Бред Пітт також ніколи не отримував Оскар за акторську роль.

Поява актора у фільмі гарантує йому великий успіху в прокаті. Він давно вже всім довів, що заслужено має статус топ-зірки кіноіндустрії. Серед найяскравіших фільмів за участю Пітта – "Великий куш", "Містер і місіс Сміт", "Троя", "Бійцівський клуб" тощо.



Бред Пітт

Бред Пітт тричі був номінантом кінопремії – за стрічки "12 мавп", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", і "Людина, яка змінила все". Проте, за жодну з них актору так і не вдалося отримати омріяну статуетку.

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Зазначимо, колишній чоловік Анджеліни Джолі отримав Оскар в 2014 році, однак це було за роботу в якості одного з продюсерів фільму "12 років рабства".

Кіра Найтлі

Британська акторка Кіра Найтлі свою кар'єру в кіно розпочала ще у дитинстві. Всесвітню славу акторці принесли стрічки "Бий як Бекхем", "Король Артур" та серія фільмів "Пірати Карибського моря". Загалом 33-річна Найтлі зіграла понад 40 ролей у кіно, 11 ролей в серіалах і кілька помітних в театрі.



Кіра Найтлі

Вона двічі висувалася на здобуття премії Оскар – за роль у фільмах "Гордість і упередження" та "Гра в імітацію". Проте, незважаючи на талант та важку працю, молода акторка так і не отримала статуетку.

Антоніо Бандерас

Іспанський мачо Антоніо Бандерас – одна з найяскравіших зірок в Голлівуді. Актор знявся більше ніж в шістдесяти картинах, серед яких "Легенда Зорро", "Якось у Мексиці" та "Діти шпигунів". Його брутальний образ героя-коханця приваблює жінок цілого світу, а вроджена харизма – режисерів.



Антоніо Бандерас

Бандерас став першим іспанським актором, який отримав номінацію на премію Золотий глобус. Проте, його жодного разу не номінували на Оскар. Тому, похвалитися золотою статуеткою в колекції своїх нагород актор не може.

Том Круз

Зірка голлівудських бойовиків Том Круз все ще "не заслужив" своєю акторською грою Оскара. Світову славу йому принесли блискучі ролі у багатьох фільмах, серед яких "Людина дощу", "Місія неможлива", "Інтерв’ю з вампіром".

Круз був номінований на Оскар тричі: за ролі у фільмах "Народжений 4 липня", "Джеррі Магуайер" і "Магнолія", але так і не отримав заповітну статуетку.



Том Круз

Сам актор не приховує того факту, що дуже любить отримувати різні нагороди.

"Церемонії нагородження, нагороди – це просто чудово. Не скажу, що у мене їх було достатньо. Мені б хотілося ще. Хоча, якщо цього більше ніколи не станеться, я не сильно засмучусь", – зазначав він в одному з інтерв'ю.

Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон прославилася завдяки телесеріалу "Друзі". За цю роль вона була нагороджена преміями Еммі і Золотий глобус. Акторка навіть удостоїлася іменної зірки на голлівудській Алеї слави.



Дженніфер Еністон

Через багато комедійних ролей Дженніфер так і не отримала Оскар. Акторку навіть не номінували на престижну кінопремію.

Камерон Діаз

Успішна білявка Голлівуду Камерон Діаз зіграла понад три десятки ролей у кіно. Найбільшу популярність актрисі приніс фільм "Ангели Чарлі", де вона зіграла разом з Дрю Беррімор і Люсі Лью. Проте, акторка досі не може похвалитися золотою статуеткою Оскара.



Камерон Діаз

Сама Діаз спокійно ставиться до того, що не володіє найбажанішою статуеткою.

"Оскар – це для мене абсолютно не важливо! Відсутність його – зовсім не нічний кошмар! Мені подобається моя робота, я роблю те, що я роблю, і зовсім не для того, щоб отримати якусь нагороду. Тому це мене зовсім не цікавить", – зауважила акторка.

Кіану Рівз

Талановитий актор Кіану Рівз зіграв головні ролі у кращих бестселерах Голлівуду – "Матриця", "Костянтин", "Адвокат диявола" та багато інших. Фільми за участю актора стають всесвітньо відомими та отримують багато нагород.



Кіану Рівз

Проте навіть відмінна акторська гра та вдалі ролі поки так і не наблизили Рівза до найголовнішої кінопремії. Він жодного разу не номінувався та не отримував заповітний Оскар.

Джим Керрі

Один із найвідоміших коміків у світі, талановитий актор і майстер перевтілень –все це про Джима Керрі. В арсеналі його ролей не тільки комедії "Тупий і ще тупіший", "Брехун, брехун", "Маска", але і такі блискучі фільми, як "Вічне сяйво чистого розуму", "Шоу Трумена" тощо.



Джим Керрі

Фільми за участю Керрі назавжди увійдуть в історію світової кіноіндустрії. Проте вони так і не наблизили відомого актора до премії Оскар.

Брюс Вілліс

"Міцніший горішок" американського кіно Брюс Вілліс також не може похвалитися золотою статуеткою Оскар. За свою акторську кар'єру він зібрав кілька телепремій Еммі та Золотий глобус, а на голлівудській Алеї слави є зірка з ім'ям Брюса Вілліса.



Брюс Вілліс

Актор прославився завдяки фільмам "Міцний горішок", "Кримінальне чтиво", "П'ятий елемент", "Шосте чуття", "Місто гріхів" тощо. Але жодна з картин так і не принеслав Віллісу заповітну нагороду Оскар.

Сара Джесіка Паркер

Голлівудська слава звалилася на акторку Сару Джесіку Паркер після виходу на екрани телесеріалу "Секс і місто". За роль Кері Бредшоу вона чотири раз удостоювалася премії Золотий глобус та отримала дві статуетки Еммі. Проте, у номінацію Оскара, як і саму нагороду актиса поки так і не отримала.



Сара Джесіка Паркер