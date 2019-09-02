Голлівудський актор Кевін Харт потрапив у моторошну ДТП

Американський актор Кевін Харт, якого запрошували стати ведучим церемонії нагородження Оскар-2019, потрапив в аварію в Малібу, США, 1 вересня. Його госпіталізували із серйозними пошкодженнями спини.

У виданні Associated Press повідомляють, що 40-річний актор сидів на пасажирському кріслі вінтажного спортивного автомобіля Plymouth Barracuda 1970 року. За кермом був 28-річний водій Джаред Блек, який з незрозумілих причин не впорався з керуванням і не вписався в поворот, через що машину знесло з дороги.

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Експертиза підтвердила, що водій на момент аварії був тверезий, але після публікації фотографій із ДТП фанати дивуються, як після таких пошкоджень автомобіля актор та інші пасажири залишились живими. Варто додати, що на задньому сидінні також перебувала 31-річна Ребекка Брокетсмен – особистий тренер багатьох зірок, зокрема, Кевіна Харта. На відміну від чоловіків, жінка не отримала поранень та відмовилась від госпіталізації.



Кевін Харт потрапив у моторошну ДТП / Фото з соцмереж



Кевін Харт потрапив у моторошну ДТП / Фото з соцмереж

Додамо, що в день ДТП Кевін Харт опублікував яскравий відеоролик, в якому стрибає у басейн, з підписом: "Яке щастя бути вдома! Насолоджуйтесь вихідними!"

Що відомо про Кевіна Харта?Голлівудський актор міг стати ведучим церемонії нагородження премії Оскар-2019, але через гомофобські висловлювання у соціальних мережах кількарічної давності він відмовився від пропозиції. Загалом, чоловік зіграв у багатьох популярних кінострічках: "Школа для дорослих", "Джуманджі", "Шалений патруль", "Центральна розвідка", "Тримайся!", "Форсаж: Гоббс та Шоу", "Шалений патруль". У Кевіна є двоє дітей від першого шлюбу та дружина Еніко, з якою він перебуває у шлюбі з 2016 року.