Голлівудський актор кинувся рятувати дитину в моторошній ДТП у Лос-Анджелесі

Американський актор Денні Трехо, який є зіркою "Мачете", став свідком жахливої ДТП в "місті ангелів". Після зіткнення кількох автівок він, не роздумуючи, побіг рятувати дитину, яка була в одній з перевернутих машин.

У виданні CNN повідомляють, що кіноактор намагався дістатися до дитини в автомобілі через розбите вікно, але йому не давав доступ ремінь безпеки, який було закріплено автокрісло дитини. Інша жінка, яка також стала свідком ДТП, побігла з іншої сторони та відстебнула ремінь. Після цього Денні Трехо витягнув малюка з автомобіля.

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Єдине, що врятувало дитину, це її автокрісло,

– зазначив актор в коментарі журналістам.

За його словами, в побитій автівці також була літня жінка. Всіх постраждалих одразу доправили до лікарні і наразі їхньому життю нічого не загрожує.

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Що відомо про Денні Трехо?75-річний американський актор здобув чималу славу у кінематографі, знявшись у щонайменше 40 кінострічках. Здебільшого його запрошують на ролі антагоністів (ворогів), а фанати найбільше Денні пам'ятають з кінострічок "Діти шпигунів", "Мачете", "Хижаки" та з інших. Щоправда, чоловік мав проблеми із законом, неодноразово побувавши у в'язницях для відбуття терміну. Перебуваючи за гратами, він зміг відмовитись від наркотиків та алкоголю, якими надмірно зловживав.