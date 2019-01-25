Голлівудський актор Кіт Харінгтон змінився до невпізнання: фотофакт

671
Голлівудський Джон Сноу – Кіт Харінгтон
Голлівудський Джон Сноу – Кіт Харінгтон / www.gettyimages.com

Британський актор Кіт Харінгтон, який майстерно перевтілився у Джона Сноу в серіалі "Гра престолів", вирішив кардинально змінити імідж. Знаменитість обстриг хвилясте довге волосся, чим неабияк здивував прихильників.

Невдовзі кіномани матимуть змогу побачити завершальний 8 сезон популярного серіалу "Гра престолів". Згідно з анонсом телеканалу HBO, перші серії з'являться 14 квітня 2019 року. А поки до часу прем'єри залишається трішки більше, як 3 місяці, вся увага ЗМІ прикута до акторів саги.

Читайте також: Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон

Після зйомок кожен із голлівудських акторів взявся за нові проекти, намагаючись відійти від образу в "Грі престолів". Зокрема, Кіт Харінгтон, який зіграв Джона Сноу, вирішив кардинально змінити імідж. Новий look він засвітив на прем'єрі третьої частини мультфільму "Як приручити дракона", що відбулась у Лондоні.

Перед камерами Кіт Харінгтон постав з короткою стрижкою та вусами. Для публічного виходу він обрав чорну водолазку та штани. Стильний годинник завершив образ ефектного Кіта Харінгтона. 

Актор Кіт Гарінгтон змінив імідж
Актор Кіт Харінгтон змінив імідж / Getty Images

Голлівудський актор Кіт Гарінгтон на кінопрем'єрі
Голлівудський актор Кіт Харінгтон на кінопрем'єрі / Getty Images

Актор Кіт Гарнігтон у Лондоні
Актор Кіт Харнігтон у Лондоні / Getty Images

Варто зазначити, що багато прихильників спершу не впізнали свого кумира на червоній доріжці. Згодом вони заполонили мережу коментарями, в яких заявили, що актору не пасує такий імідж, а образ Джона Сноу був ледь не ідеальним. Однак на такі заяви хейтерів Кіт Харінгтон не відреагував. 

Теги: LifeStyle Голлівуд Краса Гра престолів
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
сьогодні 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
927
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
2267
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
24 січня 19:25 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
628
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
24 січня 19:01 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
115
Прем'єра фільму "Зелена книга": чому варто переглянути комедійну драму
24 січня 17:35 Прем'єра фільму "Зелена книга": чому варто переглянути комедійну драму
394
Balmain вражає: чим запам'ятався найепатажніший показ в Парижі – фото
24 січня 15:03 Balmain вражає: чим запам'ятався найепатажніший показ в Парижі – фото
1786
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук