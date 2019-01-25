Голлівудський актор Кіт Харінгтон змінився до невпізнання: фотофакт

Британський актор Кіт Харінгтон, який майстерно перевтілився у Джона Сноу в серіалі "Гра престолів", вирішив кардинально змінити імідж. Знаменитість обстриг хвилясте довге волосся, чим неабияк здивував прихильників.

Невдовзі кіномани матимуть змогу побачити завершальний 8 сезон популярного серіалу "Гра престолів". Згідно з анонсом телеканалу HBO, перші серії з'являться 14 квітня 2019 року. А поки до часу прем'єри залишається трішки більше, як 3 місяці, вся увага ЗМІ прикута до акторів саги.

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Після зйомок кожен із голлівудських акторів взявся за нові проекти, намагаючись відійти від образу в "Грі престолів". Зокрема, Кіт Харінгтон, який зіграв Джона Сноу, вирішив кардинально змінити імідж. Новий look він засвітив на прем'єрі третьої частини мультфільму "Як приручити дракона", що відбулась у Лондоні.

Перед камерами Кіт Харінгтон постав з короткою стрижкою та вусами. Для публічного виходу він обрав чорну водолазку та штани. Стильний годинник завершив образ ефектного Кіта Харінгтона.



Актор Кіт Харінгтон змінив імідж / Getty Images



Голлівудський актор Кіт Харінгтон на кінопрем'єрі / Getty Images



Актор Кіт Харнігтон у Лондоні / Getty Images

Варто зазначити, що багато прихильників спершу не впізнали свого кумира на червоній доріжці. Згодом вони заполонили мережу коментарями, в яких заявили, що актору не пасує такий імідж, а образ Джона Сноу був ледь не ідеальним. Однак на такі заяви хейтерів Кіт Харінгтон не відреагував.