Голлівудський актор Марк Раффало зіграє у серіалі "Паразити", – ЗМІ

Південнокорейський фільм "Паразити" став справжнім тріумфатором Оскара-2020, однак телеканал HBO зміг розглянути потенціал стрічки ще задовго до її перемоги, заявивши про зйомки серіалу. Так, тепер мережею ширяться чутки, що нібито Марк Раффало зіграє одну з головних ролей.

У січні ми писали про те, що телеканал HBO планує зняти серіал "Паразити" за мотивами однойменного південнокорейського фільму. В мережі одразу заговорили про те, що проєкт буде римейком, однак творці майбутньої стрічки заперечили цей факт. А днями, після оголошення лауреатів Оскара-2020, на сайті видання Сollider з'явилися чутки про акторський склад.

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В джерелі зазначається, що зірка фільмів "Месники" та "Темні води" Марк Раффало зіграє у серіалі "Паразити" одну з головних ролей – він приміряє образ глави бідного сімейства. Режисер стрічки Пон Джун Хо, який також створив однойменний фільм, зізнався, що він не хоче копіювати вигаданий раніше сюжет. Натомість, має намір зняти щось нове. Однак, про що йтиметься у серіалі – поки невідомо.