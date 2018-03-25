Голлівудський актор Вілл Сміт станцював у Парижі під пісню Каньє Веста: кумедне відео

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Вілл Сміт
Вілл Сміт / www.gettyimages.com

50-річний голлівудський актор Вілл Сміт продовжує підкорювати соціальні мережі своїми короткими роликами, на яких танцює запальні танці в усіх куточках світу.

Нове відео Сміт опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Так, у ролику Вілл станцював на фоні Ейфелевої вежі з роботом коло нього під пісню Jay-Z & Kanye West.

"Я в Парижі зараз. Знайшов дах з хорошим видом. Я не міг бути в Парижі і не...", – сказав голлівудський актор на початку відео.

Вілл Сміт станцював на фоні Ейфелевої вежі: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

Додамо, це не перше танцювальне відео, яке публікує актор. Раніше Вілл вирішив відсвяткувати ювілейний 100-ий допис у соціальній мережі і показав свою запальну сальсу. Тоді урок танців Сміт взяв у колишнього чоловіка Дженіфер Лопес, музиканта та співака Марка Ентоні.

Вілл Сміт танцює сальму: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

Хто такий Вілл Сміт?Це американський актор та співак, що виконує пісні в стилі хіп-хоп. вілл Сміт знявся в таких популярних фільмах: "Я – робот", "Фокус", "Люди в чорному", "Загін самогубців", "Прихована краса", "Сім душ".

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 канал
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