Голлівудський досвід завадив Меган Маркл порозумітись з підлеглими королеви, – ЗМІ

Принц Гаррі та Меган Маркл з першого дня квітня 2020 року не представляють монархію. Однак про подружжя не припиняють говорити у пресі. Так, редактор газети The Telegraph Камілла Томіней, яка понад 10 років пише про королівську сім'ю, назвала ймовірну причину резонансного рішення герцогів Сассекських.

Як вона розповіла колегам із видання The New Yorker, Меган Маркл від початку не мала порозуміння з консервативними представниками Букінгемського палацу. Камілла Томіней зазначила, що спершу американка зачарувала підлеглих своєю грацією та прогресивними поглядами. Проте різко ці стосунки погіршились. Журналістка припускає, що на це повпливав голлівудський досвід Меган Маркл.

Читайте також: Чому принц Гаррі та Меган Маркл саме в квітні склали королівські обов'язки: припущення ЗМІ

"Спочатку весь персонал був зачарований рисами характеру Меган, які робили її дуже привабливою для представників преси: її голлівудський флер, впевненість в собі, феміністичні погляди. Однак дуже скоро ставлення працівників палацу до Меган змінилося. Я б пояснила це зіткненням культур. Меган прийшла зі світу шоу-бізнесу, який дуже вимогливий і швидко розвивається. Королівський же темп життя дуже відрізняється від того, до якого звикла Меган. Він дуже ієрархічний і всі процеси в ньому протікають набагато повільніше", – зазначила Камілла Томіней.

Чимало представників Букінгемського палацу не могли миритись з незнанням Меган королівських традицій. Тому її прагнення внести якісь зміни в ритм роботи сприймались вороже. До того ж, підлеглі Її Величності були зовсім не готові, що норовлива герцогиня буде у своїй манері висувати якісь вимоги.

Після того як герцогиня почала заявляти про себе, між працівниками почалися розмови. Мовляв: "Почекай хвилинку, а хто ти взагалі така?"

– додала Камілла Томіней.

Та, не дивлячись на цю інформацію, у Фрогмор-гауз, де принц Гаррі та Меган Маркл оселились незадовго після весілля, панувала ідилія. Подружжя перед прощанням з підлеглими влаштували святковий обід, на який прийшли всі без винятку.

Наразі пара придбала маєток у Лос-Анджелсі та налагоджує життя там. Принц Чарльз вирішив фінансово допомогти Гаррі та Меган, виділивши на їхню приватну охорону 2,5 мільйона доларів. Ці кошти він взяв із рахунку, який збагачується завдяки нерухомості сина Єлизавети ІІ, тому наказ королеви її нащадок не порушив.