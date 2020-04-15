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Голлівудській "Герміоні" вже 30: цікаві факти з життя Емми Вотсон, яких ви могли не знати

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Емма Вотсон святкує день народження / www.mtv.com

15 квітня знаменита голлівудська акторка Емма Вотсон святкує день народження! У 2020 році знаменитій виконавиці ролі Герміони виповнилось 30 років. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підібрали цікаві факти з життя зіркової іменинниці, яких ви могли не знати.

Емма Вотсон народилась у Парижі. Мабуть, саме тому акторка є прихильницею моди та залюбки наважується на фешн-експерименти, приміряючи нетипові дизайнерські вироби. 

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Допис, поширений Emma Watson (@emmawatson)

Батьки Емми – Жаклін і Кріс Вотсони – британські адвокати. Однак повторювати успіх в юриспруденції їхня донька не поспішала. Ще з 6 років вона мріяла стати акторкою, тому батьки робили все можливе, аби Емма втілила свій задум. Талановита дівчина відвідувала драматичний гурток, який і допоміг їй здобути світову славу. А все тому, що вчителька порадила Еммі Вотсон взяти участь у прослуховуваннях до першого фільму про Гаррі Поттера. Юна акторка, не зволікаючи, зробила це і отримала роль Герміони. 

Хоч зйомки у "Гаррі Поттері" не можна назвати легкими, адже створення культових кінострічок розтягнулось на довгі 10 років, проте вони допомогли невідомим і юним акторам отримати бажану славу і популярність. 

Сама Емма Вотсон з радістю згадує зйомки "Гаррі Поттера" і не соромиться цього досвіду. 

Мені подобається грати Герміону, вона дуже харизматична. Це просто фантастична роль, особливо в третьому фільмі,
– поділилась Емма Вотсон.

Наразі зірка співпрацює з десятками режисерів та поповнює свою фільмографію новими ролями. Так, Емму Вотсон можна побачити у кінострічках "Маленькі жінки", "Красуня і Чудовисько", "7 днів і ночей з Мерилін", "Сфера", "Кінець світу", "Ной", "Затемнення", "Елітне суспільство" та ін. 

Дивіться трейлер до фільму "Маленькі жінки": відео

Емма Вотсон не любить нічого викидати, тому в її дамській сумочці можна знайти все. Спеціально для Vogue вона показала, що щодня носить з собою. Від окулярів та серветок і до подушки – чого тільки не знайти у сумці акторки. 

Дивіться ролик з Еммою Вотсон: 

Емма Вотсон має чимало книг у своїй бібліотеці. Однак вона не проти ділитись ними з іншими. Акторка часто розважається, ховаючи видання у нью-йоркському метро та роблячи знімки з місця сховку. Так чимало прихильників вже отримали подарунки від Емми Вотсон. 

Окрім цього, акторка – посол доброї волі ООН. Емма Вотсон має свої благодійні проєкти та виділяє мільйони доларів на їх підтримку. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Гаррі Поттер Емма Вотсон Голлівуд Зіркові дні народження
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