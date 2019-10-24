Голлівудський холостяк: Бен Аффлек шукає дівчину на сайті знайомств

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Бен Аффлек
Бен Аффлек / www.gettyimages.com

Голлівудський 47-річний актор Бен Аффлек, за спиною якого вже чимало гучних розставань, наразі у пошуках нового кохання. Для цього чоловік вирішив спробувати познайомитися з дівчиною через сайт для знайомств Raya – аналог тіндеру, однак потрапити туди складніше.

Як пише видання Page Six з посиланням на інсайдерську інформацію, Бен Аффлек хоче знайти нове кохання. Однак цього разу актор не планує зустрічатися з селебріті.

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Йому потрібна надійна супутниця життя, а не чергова зірка. Зараз він найбільше сфокусований на дітях і кар'єрі. Йому важливо, щоб удома він міг відпочивати від цього світського життя і просто бути разом з коханою людиною,
– йдеться у джерелі.

Декілька тижнів тому Бен Аффлек був помічений на побаченні з молодою брюнеткою в готелі Bel-Air у Лос-Анджелесі.

"Їхня зустріч виглядала невинною, як перше побачення. Він був у гарному настрої, і здалося, що вони сподобалися одне одному... Вони вечеряли", – передає інсайдер.

Додамо, що додаток Raya був створений у 2015 році. Для того, щоб використовувати його, треба бути запрошеним одним з учасників, після чого акаунт затверджує членський комітет. Також там існує щомісячний внесок – 8 доларів.

бен аффлек
Бен Аффлек / Getty Images

Що відомо про розлучення Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер? Дженніфер і Бен вперше оголосили про свій намір розлучитися в липні 2015 року. До цього пара перебувала у шлюбі 12 років. Екс-подружжя має трьох дітей: двох доньок 11-річну Вайолет Енн і 8-річну Серу Розу Елізабет та 5-річного сина Сема Гарнера, яких виховує їх зіркова мама. 6 жовтня Бен та Дженніфер підписали документи про розлучення та узгодили всі питання в присутності адвокатів. За інформацією ЗМІ, наразі акторка зустрічається з бізнесменом Джоном Міллером.

Попри це екс-дружина не покинула Аффлека у боротьбі з алкозалежністю. Саме вона відвезла його в реабілітаційний центр у Малібу. Нещодавно актор повернувся звідти додому.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Бен Аффлек
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